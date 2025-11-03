Las universidades públicas andaluzas dispondrán de 1.788 millones en 2026, un 3,6% más

El presupuesto de la Junta de Andalucía para universidad, investigación, innovación, transferencia de conocimiento y emprendimiento ascenderá en 2026 a 2.057 millones de euros, de los que al menos 1.788 millones se destinarán a las diez universidades públicas, un 3,6 % más que este año. El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha informado en comisión parlamentaria de los presupuestos y ha expuesto que el 87 % de las partidas de la Consejería lo constituyen los recursos dirigidos al sistema universitario.

Ese aporte no incluye la generación de créditos del convenio María Goyri, que supone 21 millones, los 8,4 millones previstos para financiar las plazas de profesores vinculados al SAS, además de las inyecciones que captan las instituciones académicas públicas a través de las convocatorias de incentivos en materia de I+D relacionadas con los recursos humanos, los proyectos de investigación y equipamientos científicos. “La financiación del modelo sigue en línea ascendente, continúa apostando por el personal docente e investigador (PDI) y por la plantilla técnica, de gestión y de administración y servicios y, sobre todo, reconoce los derechos de los estudiantes y de las familias andaluzas”, ha apostillado.

En este sentido, ha indicado que el sistema público universitario contemplan 43,6 millones para las bonificaciones al rendimiento académico y una cuantía inicial de 12,7 millones para el complemento autonómico del programa Erasmus, que experimenta un alza del 5 %. “ En cuanto a investigación, innovación y emprendimiento, el titular de Universidad ha detallado que durante 2026 se destinará de manera global una partida de 250,3 millones a estas materias y ha precisado que esos fondos son “sólo” una parte de montante plurianual de mayor cuantía que va a permitir desarrollar todas las políticas diseñadas para ese año.

En investigación, la Consejería desplegará la iniciativa ‘InvestigAndalucía’, que movilizará hasta 2027 un total de 203,2 millones a través de financiación europea, y que reforzará la apuesta por el talento joven y el empleo científico. De ese conjunto global, 70 millones se han consignado para recursos humanos en investigación, concretamente a convocatorias de predoctorales, posdoctorales y técnicos de apoyo, así como a las ayudas Fulbright.

Asimismo, casi 92 millones estarán dirigidos a proyectos de investigación, campus de excelencia y unidades de excelencia, mientras que para equipamiento y transferencia del conocimiento se reservarán hasta 2027 otros 41,5 millones. A esos recursos se suman las partidas reservadas para infraestructuras científicas estratégicas como son el acelerador de partículas IFMIF-DONES que se construirá en Escúzar (Granada), con 100 millones; y el Tokamak, un reactor de fusión nuclear experimental que impulsa la Universidad de Sevilla, al que se le asignan ocho millones. También en 2026 se llevará a cabo la licitación del proyecto ‘Space Innova Andalucía’, para lo que se ha presupuestado una primera aportación de 1,7 millones de un total de 20 millones previstos.

En el campo de la innovación, se ha presupuestado cinco millones para el Centro de Innovación en Vehículos Aéreos No Tripulados y Movilidad Aérea Urbana (CUAM) que impulsa la Junta con la Universidad de Sevilla para completar el coste total de casi 20 millones que supone esta infraestructura.