Detienen a 22 personas tras llegar en una lancha rápida a la costa de Granada

La Guardia Civil ha detenido en la noche de este domingo en una zona cercana a la playa de La Herradura (Granada) a 22 personas de origen magrebí, entre los que podría haber al menos cuatro menores, que iban a bordo de una embarcación neumática de alta potencia. La embarcación, que estaba ocupada por las 22 personas detenidas, llegó a una zona cercana a la playa de La Herradura, en el término municipal de Almuñécar, y sus integrantes se lanzaron al agua antes de llegar a la orilla para que después la embarcación se diera a la fuga mar adentro.

Tras su detención en la orilla han sido trasladados al puerto de Motril, donde han sido atendidos por voluntarios de la Cruz Roja para comprobar sus estado de salud. Los migrantes han indicado nada más llegar que salieron de una playa cercana a Alhucemas, en el norte de Marruecos, y que han tenido una mala travesía debido al temporal que había en la zona.

Finalmente, han pasado a disposición de la Policía Nacional durante la madrugada de este lunes y posteriormente han sido trasladados al centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) que dispone el puerto de Motril.