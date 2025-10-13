Continúa la campaña de vacunación contra la gripe en Andalucía: turno para los mayores de 80 años

La Consejería de Salud y Consumo, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica y el Servicio Andaluz de Salud, comienza este martes a vacunar contra la gripe y el covid a los andaluces mayores de 80 años y a las personas con gran dependencia en sus domicilios y sus cuidadores habituales. Desde el pasado 6 de octubre, día en el que comenzó la campaña en centros residenciales de mayores y centros de discapacidad, un total de 19.545 personas internas en centros residenciales de mayores y centros de discapacidad (el 54,7%) se han vacunado de gripe en Andalucía, así como 17.694 (49,5%) frente a la covid-19. Por provincias, 2.325 han recibido la vacuna en Almería; 3.033 en Cádiz; 2.971 en Córdoba; 1.826 en Granada; 838 en Huelva; 1.692 en Jaén; 1.989 en Málaga y 4.871 en Sevilla, ha detallado la Junta en una nota.

En la primera semana de campaña de vacunación antigripal dirigida al personal sanitario y sociosanitario y a estudiantes en prácticas en centros residenciales y sanitarios, desde su inicio también el 6 de octubre, se han inmunizado 8.799 profesionales. Desde Salud y Consumo se ha hecho un especial llamamiento a los profesionales sanitarios y sociosanitarios para que se vacunen, y así alcanzar un nivel de protección mayor frente a la gripe. Respecto a la vacunación frente a la gripe infantil, que se inició el 30 de septiembre, en el grupo de edad de 6 a 59 meses, han sido vacunados 69.811 niños (25,6%), de los que 6.519 son de Almería; 6.470 de Cádiz; 9.704 de Córdoba; 8.755 de Granada; 4.407 de Huelva; 6.532 de Jaén; 8.665 de Málaga; y 18.939 de Sevilla. De este total, desde el comienzo de la vacunación infantil en los colegios, 51.824 (40,6%) escolares de 3 y 4 años han recibido la vacunación en sus centros educativos.

En cuanto a la vacunación frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS) que comenzó el pasado 22 de septiembre, ya han sido inmunizados con nirsevimab 22.618 (75,7%) lactantes menores de seis meses, de los que 2.214 son de Almería; 2.930 de Cádiz; 2.172 de Córdoba; 2.504 de Granada; 1.309 de Huelva; 1.733 de Jaén; 4.226 de Málaga y 5.530 de Sevilla. También han recibido el medicamento 281 niños y niñas de alto riesgo menores de dos años y 841 menores de un año con antecedente de prematuridad.

Según la información ofrecida por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA), la actividad de la gripe se encuentra en un nivel bajo, el esperado para esta época del año, detectándose circulación esporádica del virus en las últimas cuatro semanas. Desde Salud han recordado que las principales recomendaciones para prevenir estas infecciones respiratorias son vacunarse, usar mascarilla, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con un pañuelo o con el codo y lavarse con frecuencia las manos. En el calendario marcado por la Consejería, a partir del 20 de octubre, recibirán la vacunación de gripe y covid las personas de 70 años o más y los niños de más de 5 años y adultos con patologías crónicas; y el 27 de octubre, personas de 60 años o más, profesiones esenciales (como cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, bomberos, protección civil), profesionales con exposición directa a animales e instituciones penitenciarias.

A partir del 12 de noviembre, se iniciarán las jornadas de vacunación sin cita para los grupos diana, que se celebrarán todos los miércoles mientras dure la campaña en los centros de salud. En esta campaña de vacunación frente a la gripe, Salud ha invertido 23,67 millones de euros y prevé que se vacunen más de 1,7 millones de andaluces. Las personas incluidas en los grupos diana pueden pedir cita a través de la aplicación de Salud Responde o por vía telefónica, ClicSalud+ o en su centro de salud.