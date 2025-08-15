Dos investigados por maltrato animal a 17 perros y diez équidos en una finca de Granada

Un hombre y una mujer han sido investigados como presuntos autores de un delito de maltrato animal a 17 perros y a diez équidos, debido al "pésimo" estado higiénico y sanitario en el que se encontraban sus animales, en una finca del término municipal de Güejar Sierra (Granada).

La Guardia Civil ha tenido conocimiento de estos hechos a través de un correo electrónico recibido en la oficina del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), donde se denunciaba el mal estado de los animales, en una finca vallada del citado municipio, según ha detallado la Benémerita en una notas.

Una patrulla del Destacamento del Seprona de Sierra Nevada acudió al lugar y comprobó que la denuncia estaba "plenamente fundamentada". En la inspección de la finca se encontraron 17 perros y diez équidos, uno de ellos un potro de corta edad, en "pésimas" condiciones higiénico sanitarias y de salud.

Algunos animales estaban atados con cadenas, no tenían cobijo frente al sol o estaban recluidos en pequeños corrales. Todos ellos presentaban diversas lesiones y enfermedades, muchas de ellas graves, fruto de la desatención a la que estaban sometidos.

Los agentes localizaron, además, dos cadáveres, posiblemente de un burro y de un perro, en avanzado estado de descomposición. Debido al peligro inminente de muerte de algunos de los animales, los agentes de la Guardia Civil iniciaron los trámites para retirar a los animales. De hecho, dos perros murieron en un periodo de dos días después de que tuviera lugar la inspección de la finca.

El resto de los animales se están recuperando en este momento. El Centro Canino Delagos se ha hecho cargo de los perros y el Centro Andalusí de Rescate de Caballos, está tratando a los équidos, todo ello con la colaboración y autorización del Ayuntamiento de Güéjar Sierra.

Así, la Guardia Civil ha incidido en que "la colaboración ciudadana ha sido fundamental para iniciar el proceso de adopción de estos animales y poner fin a las condiciones higiénicas y sanitarias en que se encontraban".