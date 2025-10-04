Zapatero: "El PP de Andalucía a lo mejor tenía que hablar menos de Puigdemont y dedicarse más a la sanidad pública"

El expresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmado este sábado que "el PP Andalucía a lo mejor tenía que hablar menos de Puigdemont -expresidente de la Generalitat- y dedicarse más a la sanidad pública".

Así lo ha señalado Zapatero en Sevilla junto con la secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el primer encuentro 'Con Acento. Diálogos para transformar Andalucía' organizado por el PSOE-A.

Zapatero, que ha reiterado que es "un gran honor poder pertenecer a este partido", ha dicho durante su intervención que "la lealtad comporta ser humilde": "La humildad es la mayor libertad que el ser humano tiene". Además, ha ensalzado a María Jesús Montero, de la que ha dicho también que "pertenece a un Gobierno que ha llevado a España a la mejor situación económica y social de la historia".

De igual modo, ha dicho que "la derecha ha intentado competir y buscar elementos de confrontación": "Es verdad que con estos datos económicos, con estos datos de empleo, con estos datos sociales, con el prestigio internacional de España y su gobierno en defensa de la paz y de los derechos humanos en el mundo, con Cataluña bastante tranquila... ¿De qué van a hacer oposición? Atacar a la familia del presidente y Puigdemont". "Creo que el PP y el PP Andalucía a lo mejor tenía que hablar menos de Puigdemont y dedicarse más a la sanidad pública", ha apostillado.

Al respecto, ha augurado que a Puigdemont "en cuanto puedan le harán carantoñas ¿O tenéis alguna duda?", ha cuestionado, "porque aún nos acordamos del catalán en la intimidad que lo hablaban algunos". "Si el PP tuviera posibilidad de formar mayoría para pactar, y tendría que ir a pactar con Junts, anda que no harían viajes a Waterloo", ha apostillado.

Por otro lado, Zapatero ha incidido en "el esfuerzo de vertebrar España, de recuperar esa convivencia, de la negociación y el diálogo como principio". "Eso es lo que hace a España sólida y fuerte", ha remarcado.

Así, tras destacar la gestión del Gobierno socialista, ha valorado la "política de acuerdo y de diálogo" y, además, "estamos dando los mejores resultados económicos, sociales y de empleo de la historia", ha reiterado.

"TENEMOS UN GOBIERNO DEMASIADO HUMILDE"

"Creo que tenemos un Gobierno demasiado humilde. Cualquier gobierno del mundo, de Europa, en este momento, con estos datos, realmente estaría todo el día en una exhibición", ha dicho y "de esos que decían que era el milagro, sería insoportable lo que estarían diciendo todo el día".

Ha valorado que "somos el país que más ha extendido los derechos y libertades en menos tiempo y ha alcanzado las cotas de mayor igualdad de género, de reconocimiento de la diversidad en menos tiempo" y "ahora estamos siendo el país mejor del mundo para volver a repetir un esfuerzo de desarrollo económico y social como ningún otro, de crecimiento económico, de atracción, de inversiones".

Además, ha asegurado que Andalucía debe jugar "un papel de liderazgo". "Andalucía necesita una Andalucía que se escuche en Europa, que equilibre España, no que sea parte de una confrontación", ha sostenido.

Precisamente, Zapatero ha aludido a ver las cosas con cierta perspectiva: "Andalucía, con su afán autonomista, cambió a Andalucía y cambió a España". "Definió lo que debía de ser la España moderna, autonómica y con un ímpetu de modernidad". Por tanto, ha reiterado que "Andalucía cambió a Andalucía un 28 de febrero y cambió a España", añadiendo que "algo tiene que ver el PSOE en todo esto, pero va de humildad".

"ANTIPOLÍTICA"

Zapatero, por otro lado, ha advertido de que "la antipolítica en la política dura poco. Se pulveriza por sí misma, lo vamos a ver", aludiendo a que "ya hemos visto algún caso".

"Hacer antipolítica en política es una trampa, que te come, que te devora, es igual que hacer injusticia en la justicia", ha agregado, al tiempo que ha dicho que "solo genera una desconfianza inmediata para luego volver a los grandes fundamentos, a las grandes cosas, como siempre pasa, a los grandes partidos como el PSOE". "El PSOE siempre vuelve y ahora nos toca volver en Andalucía, ya nos toca", ha afirmado.

También Zapatero, por otro lado en su intervención, ha mostrado "preocupación" por "la ligereza ante un tema tan sensible, tan importante", aludiendo al Ayuntamiento de Madrid "con la interrupción voluntaria del embarazo y la moción que ha votado y que ha aprobado el PP". A su juicio, "habría que llevarlo al Parlamento Europeo y enseñárselo a todo el centro derecha, europeo y mundial".

Zapatero ha ironizado con que "ya no sé si es hipocresía o que la falta de personalidad del Partido Popular es tal que van detrás de todo de Vox, corriendo" y "da igual" el tema. "Es una falta de personalidad total del Partido Popular", ha concluido.