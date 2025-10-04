Diez entrevistas de Jesús Quintero en el tercer aniversario de su muerte

El "maestro de los silencios" falleció el 3 de octubre de 2022 en Ubrique. Saltó a la fama de la comunicación con sus silencios bajo el sobrenombre de “El Loco de la Colina” y se marchó casi sin hacer ruido. Con eterna vocación de actor, Quintero imprimía un carácter propio a sus programas, marcados por el estruendo de sus silencios y el humo del tabaco.

Jesús Quintero marcó un antes y un después en las entrevistas radiofónicas y televisivas y está considerado como un maestro de periodistas. “El perro verde”, “Cuerda de presos” o “Ratones coloraos” fueron otros de su emblemáticos programas, en los que, a su vez, saltaron a la fama personajes curiosos como “El Risitas”, “El Peíto” o “El Penumbra”. También fueron históricas para la comunicación las entrevistas mano a mano con Antonio Gala. Las charlas con el rockero Silvio también son memorables. En su última etapa, montó un teatro en Sevilla, desde el que grabó sus últimos programas de televisión.

San Juan del Puerto (Huelva), localidad natal del periodista Jesús Quintero, donde es Hijo Predilecto, cuenta con una escultura en su honor. Su hija Andrea, también periodista, escribió un libro con su hermana para recordar al periodista y, en una entrevista con Efe, señaló: "Hace falta un silencio reflexivo" en los medios. "Creo que si él estuviera no podría elegir entre sus entrevistados, pero le encantaba la gente de los márgenes, los locos, los bohemios, los libertarios y por supuesto los filósofos", comentó Andrea sobre los entrevistados. Ella se "quedaría con las conversaciones de 13 noches, las 13 entrevistas con Antonio Gala. Son sublimes e historia de la comunicación de nuestro país y de la literatura porque son espectáculos".

Quintero acabó siendo personaje de sí mismo, atrapado por el foco. En sus últimos años en Sevilla, aún con el sueño del teatro, se le podía ver caminando con su elegancia estrafalaria y nunca renegaba una limosna para un pobre ni una propina para el acomodador en el cine, a pesar de la fama que le acompañó de mal pagador. En la postrera hora, se fue en paz dejando un legado documental incalculable y una impronta propia irrepetible.

Míticas fueron las entrevistas de "Cuerda de presos" y enorme repercusión tuvo el testimonio de Rafi Escobedo.

Joan Manuel Serrat se desnudó con el cáncer que sufría, después de hablar de música y del Barcelona. Memorable fue también la entrevista con el Nobel portugués José Saramago.

En otro apartado entran los "personajes" que descubría Quintero, siendo "el Risitas" su último emblema. "¿Te consuela el fin del mundo?", preguntaba Quintero.

Shakira, antes de la separación de Piqué, se mostró a favor de decir "la verdad y solamente la verdad aunque duela" y al ser preguntaba sobre la fama y lo que supone señaló que estaba preparada porque la estaba "esperando".

Punto y aparte fueron las entrevista con Rocío Jurado. En la última, en RTVE, la artista habló del precio de la fama. "Te quiero, Rocío", así terminaba el periodista su entrevista, la última antes de su muerte.

En muchas de las entrevistas, "la más grande" rompía a cantar:

La entrevista con Lola Flores dejó frases míticas, al hablar de las drogas y la sexualidad.

"Se puede hacer de todo en la vida. Te das una rayita un día y no pasa nada. Te fumas un porro y no pasa nada. Todo se puede hacer en la vida: con método. Después tres días tranquilo bebiendo agua mineral", dijo la Faraona al maestro de los silencios.

Pocos personajes se le resistieron a Quintero, que quería entrevistar a dios y al diablo. Entrevistó a Maradona, al D10S del fútbol en su etapa en Antena 3.

En el recuerdo queda la charla con Chiquito de la Calzada, cómico y cantaor.

Los diálogos con Silvio, el rockero son muy recordados:

La hondura filosófica de Antonio Escohotado fue también recogida por Jesús Quintero.

La nómina de entrevistados abarca a premios Nobel, presidentes de fútbol, artistas, políticos... Desde el silencio, Jesús Quintero conseguía los más grandes testimonios.