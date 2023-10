Espadas, en entredicho tras su defensa de Sánchez en el Senado

La intervención de Juan Espadas en el Senado para responder a los presidentes autonómicos del PP quizás pudo servir para que los muy cafeteros de la política por fin le pongan cara al sucesor de Susana Díaz en el PSOE-A fuera de las fronteras andaluzas pero también le valió –junto a su posterior entrevista en «Más de Uno» de Onda Cero– para corroborar que Ferraz ha dejado a sus validos frente a los caballos sin siquiera argumentario sobre la amnistía del procés.

Espadas se ha granjeado las críticas tanto a derecha como a izquierda. El Grupo Popular en el Senado distribuyó la invitación formal que realizó el Senado al Gobierno para que acudiera a la Comisión General de las Comunidades Autónomas, negando las acusaciones del portavoz del PSOE en esta Comisión, Juan Espadas, al que le exigió que renuncie a su escaño «por mentir a los españoles». Espadas aseguró al periodista Carlos Alsina en Onda Cero que desde la Cámara Alta no se convocó «formalmente» a ningún miembro del actual Gobierno en funciones a participar. En este mismo programa, Espadas abundó en los argumentos que anteriormente utilizó el ex presidente Rodríguez Zapatero: la amnistía era ilegal en los términos en los que anteriormente se planteaba pero en los actuales ni siquiera se conocen, por lo que aún no se puede opinar y en todo caso el PSOE es garante de la Constitución. Juan Espadas insistió en que el PP ha utilizado el Senado con la convocatoria de la citada comisión con un fin «claramente partidista», en absoluto institucional, y para «enturbiar, crispar» e «interferir» en el debate de investidura de Pedro Sánchez. Espadas afeó al PP su «uso partidista» del Senado para «boicotear» la investidura de Sánchez: «No todo vale».

Desde Adelante Andalucía, a la izquierda del PSOE, también se criticó a Espadas, y también a Moreno, por el «ninguneo» a Andalucía al no reivindicar en el Senado que es nacionalidad histórica.