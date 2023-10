Juanma Moreno: "No es generosidad sino interés personal"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido en el Senado la "igualdad entre españoles Comisión General de las Comunidades Autónomas que se está celebrando hoy, que ha considerado "pertinente, oportuna y simbólica" porque subraya la idea fundamental de que "España es la nación de todos y, por tanto, a todos nos incumben su devenir, sus riesgos y su futuro".

Moreno consideró un acierto que Cataluña participase en el foro para evitar el "aislamiento" de una "parte fundamental de España". "Es muy positivo que todos nos escuchemos, que compartamos puntos de vista, aunque sean alejados y opuestos, porque nunca se sabe si en las palabras del adversario vas a encontrar un destello que te inspire o que te haga modificar tu punto de vista", señaló. No obstante, reconoció que le habría gustado "que el señor Aragonès nos hubiera escuchado a los demás con la misma atención y respeto".

"Yo he venido a defender España. Una España con Cataluña. Qué lástima que nadie del Gobierno de España haya venido a defender lo mismo. El Gobierno de todos los españoles no puede decidirse en contra del interés general y del bien común. Hablo en nombre de los más de ocho millones y medio de españoles que viven e Andalucía y llevando en el corazón a muchos miles de andaluces que están fuera. Entre ellos, el casi millón de catalanes que hunden sus raíces en Andalucía", argumentó el presidente andaluz.

Y es que Moreno se mostró "convencido" de representar la "sensibilidad de la gran mayoría de los andaluces que se sienten orgullosos de ser españoles, que quieren una España unida y que aman a Cataluña". Bajo su punto de vista, lo tratado en el Senado hoy es "una cuestión fundamental para el futuro de una España en igualdad", porque "la amnistía, se le ponga el nombre que se le ponga, es un retroceso en la calidad de nuestra democracia, un retroceso en la credibilidad de las instituciones y un retroceso en la igualdad entre españoles".

"Conceder una amnistía a los fugados, procesados y condenados por desafiar la Constitución, el pilar fundamental sobre el que se fundamenta nuestra democracia, sería mucho más que un indulto. No sería perdonarlos prosiguió- , sino pedirles perdón. Sería decirles a todos ellos que nunca debieron ser detenidos, juzgados, condenados, encarcelados ni inhabilitados. Sería otorgar el reconocimiento de víctimas a los que, citando al Tribunal Supremo, cometieron “algo más que un atentado contra la paz pública” con el objetivo de “destruir las bases fijadas por el poder constituyente”.

En definitiva, Moreno cree "el escenario se torna aún más resbaladizo cuando una decisión política tan trascendental se toma solo por el interés de una persona para seguir en el cargo de presidente del Gobierno. Nos cueste lo que nos cueste. El trato privilegiado a quienes quebrantaron la convivencia entre españoles no es generosidad sino interés personal".

"El presente y el futuro de nuestro país lo construimos todos los días desde las distintas tierras de España y si quebramos la igualdad pondremos en riesgo nuestro progreso como país. Andalucía tiene un papel importante en España por su extensión y población, por su potencial económico y social y por su situación geoestratégica como puente con África y Europa"

Ningún territorio es más importante que otro porque ningún español es más importante que otro. La pluralidad es un valor que nos enriquece y nos fortalece como país, pero en ningún caso puede significar desequilibrio y desigualdad. El respeto a la pluralidad consiste en actuar con transparencia, en poner luz y taquígrafos a las negociaciones. Justo lo contrario de lo que está ocurriendo: negociaciones bilaterales, de espaldas a los demás. ¿Discreción? No. Es opacidad. Y lo que se oculta, normalmente, no suele ser nada bueno para la mayoría.

Moreno defendió un modelo de financiación de las comunidades autónomas más justo y criticó que los Presupuestos Generales del Estado sean "moneda de cambio en una negociación bilateral", por en ese caso "está claro que unos españoles ganan y otros pierden. Y los andaluces no nos vamos a resignar a perder. Porque llevamos muchos años perdiendo".

Según sus cuentas, el agravio a Andalucía supera los 15.000 millones de euros desde 2009. "Todos diremos que nuestras comunidades autónomas están mal financiadas, y llevamos razón. Pero es un hecho objetivo que Andalucía, como otras, está por debajo de la media. Ya sabemos lo que pasó cuando el señor Rodríguez Zapatero -hoy portavoz e interlocutor del señor Sánchez en esas negociaciones- pactó con el señor Carod Rovira, entonces líder de los independentistas catalanes. Y no debemos permitir que un nuevo acuerdo bilateral perpetúe la infrafinanciación de Andalucía. La reforma del modelo debe ser negociado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Con luz y taquígrafos y no en un despacho oscuro de Waterloo. Y, mientras esto se acuerda, reclamamos que se establezca un Fondo Transitorio de Compensación para las comunidades autónomas peor financiadas. No queremos más: queremos dejar de recibir menos".