El estudio para el tren de la Costa del Sol tardará dos años

La esperada reunión entre la Diputación de Málaga y el Ministerio de Transportes para abordar cuestiones como la movilidad sostenible y el tren litoral de la Costa del Sol concluyó sin avances y de forma «decepcionante» para la entidad supramunicipal malagueña. El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, criticó que las propuestas del Ministerio «no van al ritmo que necesita la provincia» . «No podemos estar satisfechos porque las propuestas que se han puesto sobre la mesa no van al ritmo que necesita la provincia de Málaga y sobre todo no se han traído las soluciones ni compromisos a corto y medio plazo que necesita el territorio», criticó Salado.

A este respecto, el presidente de la Diputación aseguró que esperaba «mucho más» de estos encuentros, toda vez que «el Gobierno lleva cuatro meses preparando las reuniones». En cuanto las propuestas del Ministerio, Salado apuntó que las bonificaciones que plantea el Gobierno para la autopista AP-7 de entre un 10 y un 50% «son insuficientes cuando en otras zonas de España se bonifica al 100% o incluso el 85-90%». «No traen ninguna solución para darle más permeabilidad a esa autopista para que el tráfico en la A7 se descongestione. No traen ninguna solución para implantar el tercer carril», lamentó.

En cuanto a la implantación del tren litoral de la Costa del Sol, considera que «faltan compromisos de plazos e inversiones», y añadió que «en el mes de julio nos dijeron que iba a estar ya listo el estudio de viabilidad y ahora se descuelgan diciendo que van a adjudicar ese estudio y que va a tardar más de un año o casi dos años».

Salado consideró como positivo que se estudie todo el corredor ferroviario entre Neja y Algeciras, pero «la sensación que tengo es que prácticamente que estamos igual, estamos parados y no hay nada a corto plazo para solucionar la movilidad de la provincia».En un análisis más detallado y pormenorizado, el presidente de la Diputación señaló que «lo tratado, hablado y comprometido en la reunión, me temo que no cabe otro calificativo que llamarla tomadura de pelo por parte del Gobierno».

También dijo que las inversiones que se han planteado son «ridículas», en tanto que, bajo su criterio no abordan los problemas y vuelven a constituir «un enorme agravio para nuestra provincia». «Sólo así puedo calificar que el Gobierno proponga destinar un presupuesto de un millón de euros para bonificaciones de la autopista de peaje de la Costa del Sol, cuando en otras autopistas de España, como la AP9 de Galicia, destina 55 millones de euros al año a bonificaciones. Aspiramos a que se bonifique el 100%», criticó.

Por su parte, la presidenta del PP malagueño, Patricia Navarro, denunció que las propuestas planteadas por Transportes suponen un «nuevo agravio» a la provincia. «Nos temíamos lo que finalmente ha ocurrido y que ya adelantamos: no están dispuestos a apostar por Málaga». «Hemos vuelto a confirmar que los fondos que tiene el Ministerio para el transporte público sostenible de futuro se están dirigiendo a cualquier otro sitio de España excepto a Málaga», afeó.