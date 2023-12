Ferraz entona el «salvar al soldado Espadas»

Durante el desembarco de Normandía, la patrulla que dirigía el capitán John Miller recibió la orden de salvar al soldado Ryan, único superviviente de una familia de cuatro hermanos cuyos otros miembros perecieron en el conflicto. Spielberg dirigió «Saving Private Ryan», traducida en hispanoamérica como «Rescatando al soldado Ryan» y en España como «Salvar al soldado Ryan». Desde la calle Ferraz, los jinetes del «sanchismo» se aferran también a la operación de salvamento del líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, ante las dudas que suscitan sus resultados electorales y la compatibilidad de su cargo con el de portavoz socialista en el Senado. El secretario de Política Municipal del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, defendió que la portavocía del Grupo Socialista en la Cámara Alta le da «un plus» al también ex alcalde de Sevilla para volver a ser candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas, previstas para 2026, como ya lo fue en los comicios del 19 de junio de 2022, acabando con la mayoría absoluta del PP en la comunidad andaluza por primera vez en la historia. Ferraz trata de blindar al líder socialista ante las críticas incipientes de las bases.

Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, destacó también que Juan Espadas está ejerciendo «de una manera magnífica» su nuevo rol de portavoz socialista en el Senado. Celis, que fue de los primeros que postularon a Espadas como candidato andaluz, consideró que el ex alcalde de Sevilla «será nuestro candidato». «Le da un plus, y yo creo que una significación y una forma de afrontar también esa oposición en el Senado con una perspectiva andaluza muy importante», destacó Celis. Aunque socialistas de base promueven un relevo a Espadas y se resisten a ser una sucursal del «sanchismo», el vicepresidente del Congreso insistió en que «no conoce» el manifiesto solicitando la convocatoria de elecciones primarias a la Secretaría General del PSOE-A y un «congreso regional extraordinario» para «iniciar la necesaria y urgente reconstrucción» de la federación socialista andaluza y una renovación del liderazgo de Juan Espadas.

«Ya ve lo que tendrá de incidencia que no lo conocía», lanzó Celis, con el mismo tono que cuando decía que no conocía los acuerdos de su grupo por la amnistía pero que «si los conociera diría que no los conozco». El secretario de Política Municipal del PSOE consideró que el movimiento crítico «debe de ser muy minoritario». El comunicado habla de «un amplio colectivo de militantes socialista de base» que firma un manifiesto que «a partir de ahora se comunicará en todos los foros socialistas para que el socialismo de base pueda participar en este proceso que solicita un cambio real en el PSOE-A que contribuya a fortalecer y mejorar el partido ante los fracasos continuados de la Ejecutiva regional socialista y que ha reducido la moral del socialismo andaluz». Se ha creado también una web para la «reconstrucción» del partido, explicaron a Ep fuentes del colectivo que secunda esta iniciativa. Entre los apoyos está el catedrático de la Universidad de Sevilla Luis Ángel Hierro, que ya compitió con Juan Espadas y Susana Díaz en las primarias de junio de 2021.

«Por una renovación eficaz para reconstruir el PSOE de Andalucía», se titula el manifiesto, el cual repasa los resultados logrados por el partido en las últimas convocatorias electorales. Los socialistas han perdido «428 concejales y 111 alcaldías» en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo en Andalucía, «incluidas todas las de las capitales, además de 16 diputados provinciales y cuatro diputaciones provinciales». Estos datos son calificados como «los peores resultados municipales de nuestra historia». En cuanto a las generales del 23 de julio, se habla de un «desastre electoral», con la pérdida de doce senadores que «de haberse conservado hubieran impedido la mayoría absoluta del PP en el Senado», y cuatro diputados, que «nos hubieran librado de la obligación de tener que pactar el ‘sí’ de Junts a la investidura de Pedro Sánchez».

Precisamente, en relación a estos pactos y el rey, el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, sostuvo que el objetivo del Felipe VI en su discurso de Nochebuena fue «serenar los ánimos» y estimular la convivencia. El secretario general del PSOE andaluz rechazó que las palabras del monarca puedan interpretarse como un gesto de preocupación ante los pactos del Gobierno con los partidos independentistas para la investidura de Sánchez. Espadas también consideró como «un error» apropiarse de las palabras del rey.