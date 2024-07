El fondo de nivelación que rechaza el PSOE lo pedía la ministra Montero en 2016

La vicepresidenta y ministra de Hacienda María Jesús Montero se enfrenta a las contradicciones que conlleva rechazar en el Gobierno de España lo que anteriormente reclamaba con vehemencia como consejera del ramo en la Junta de Andalucía. La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, exige al Gobierno una propuesta concreta, un documento, para comenzar a trabajar en la reforma del Sistema de Financiación Autonómica. Carolina España, que compareció en comisión parlamentaria, indicó que «ya no hay excusas, porque el sistema lleva más años sin reformar bajo gobiernos socialistas que con gobiernos del PP». La titular andaluza de Hacienda insistió en que sólo con una propuesta que parta del Ministerio se puede empezar a avanzar y recordó que es lo mismo que pedía María Jesús Montero cuando era consejera de Hacienda en Andalucía y también lo que prometió como ministra en 2021. Consciente de que la reforma es un proceso largo, la consejera insistió en que urge un fondo transitorio de nivelación para compensar la falta de financiación que recibe Andalucía y que la hace estar por debajo de la media.

Carolina España, que participó este 15 de julio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, insistió en que dicha reunión no se mostró voluntad de reformar el sistema y que finalmente se convirtió en un acto de puro trámite, necesario para que el Gobierno aprobara al día siguiente la regla de gasto.

Parafraseando las palabras de la ministra cuando era consejera, Carolina España instó a Montero a «tener una coherencia exquisita» y no caer en sus propias «contradicciones», en relación a las afirmaciones de la entonces consejera de Hacienda socialista, «que ahora parece mirar en otra dirección». Carolina España recordó que la actual ministra aseguraba en 2018 que «el Gobierno de España tiene que aportar un mayor volumen de recursos a la cesta de reparto de comunidades autónomas» y que «el Ministerio de Hacienda tiene que liderar el debate, tiene que ejercer su responsabilidad y tiene que presentar una propuesta sobre la que se pueda discutir». La consejera señaló que Montero aseguraba en 2018 que «la mejor manera de no avanzar es no poner encima de la mesa documentos al debate, y a la discusión». «Y lo está llevando a la práctica, porque aún no ha puesto encima de la mesa ningún documento para el debate», apuntó España. «La amnesia del PSOE tiene una explicación: Cataluña y el sillón de la Moncloa», concluyó.