El frío llega por fin a Andalucía

Los cielos permanecerán este jueves en general poco nubosos o despejados, con probables bancos de niebla matinales en el interior del tercio occidental y con bajada de temperaturas.

Se esperan intervalos de cielos nubosos en el extremo oriental, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales.

Las temperaturas irán en descenso, con heladas débiles en puntos del interior oriental.

Soplarán vientos flojos a moderados, de poniente en el litoral mediterráneo, donde soplarán ocasionalmente fuertes, y de componente norte en el resto