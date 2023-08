Los golpes de calor se extienden entre la población más joven

Los golpes de calor ya no sólo los sufren las personas de edad avanzada. Las altas temperaturas que se registran en verano, con olas de calor cada vez más virulentas, están poniendo a prueba al organismo, provocando un cambio en el perfil de las personas que padecen estos episodios. Así lo asegura a LA RAZÓN Charo Vigo, enfermera de la unidad de investigación del distrito sanitario Aljarafe-Sevilla Norte, quien destaca que el rango de edad de estos pacientes ha ido bajando conforme se han alargado los periodos de temperaturas extremas. No obstante, Vigo matiza que los mayores de 75 años y los bebés, que todavía no tienen la termorregulación desarrollada, son lo más vulnerables al calor, aunque cada vez hay más pacientes con síntomas compatibles con golpes de calor que rondan los 40 años.

¿Y cuáles son estos síntomas? Mareos, dolor de cabeza, temperatura elevada, sudor frío, hormigueo, sensación de náusea, vómitos, diarrea e incluso síncopes o desmayos. «Nuestro organismo está preparado para estos periodos prolongados de altas temperaturas hasta cierto punto», señala Vigo, quien remarca que los pueden soportar mejor las personas «sanas, sin patologías graves y que estén bien hidratadas». «Hace 20 años también hacía calor, pero había viviendas en Sevilla que no tenían aire acondicionado y no pasaba nada. Hoy en día no podemos estar sin este equipamiento a determinadas horas del día», ejemplifica.

Los centros sanitarios están registrando una mayor afluencia de pacientes con dolencias derivadas del calor, especialmente los de las provincias que soportan las temperaturas más altas, como Sevilla, Córdoba y Jaén. Las muertes en los hospitales por este motivo también están siendo elevadas, aunque los registros son menores respecto al año pasado. Según los últimos datos del Instituto de Salud Carlos III, un total de 213 personas murieron en Andalucía durante el mes de julio a causa de las altas temperaturas, un 23% menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando la cifra alcanzó las 276. Sin embargo, el cómputo en lo que llevamos de año se ha disparado. De enero a julio se han contabilizado 876 fallecidos, frente a los 442 del mismo periodo del año pasado, lo que demuestra que los episodios de calor ya no sólo se circunscriben al verano. De hecho, la pasada primavera fue una de las más calurosas que se recuerdan.

Ante este panorama, Vigo detalla algunos consejos para evitar en lo posible estas patologías que ponen en riesgo nuestra salud. En primer lugar, beber agua de forma regular «evitando bebidas con cafeína, alcohol o azucaradas». Junto a ello, hacer comidas ligeras «con abundante fruta, ensaladas, verdura y gazpachos para reponer sales». «Es muy importante mantenerse hidratados durante todo el día». También utilizar ropas ligeras y transpirables y es recomendable protegerse del sol con gorras, gafas y crema solar. En casa, es fundamental mantener un entorno oscuro y fresco bajando las persianas y echando toldos y cortinas. «Es importante apagar el mayor número de dispositivos electrónicos y mantener las estancias frescas con aire acondicionado, si se puede, o con ventiladores».

En cuanto a la ventilación, se debe hacer por la noche abriendo las ventanas y es importante evitar las salidas en las horas centrales del día, desde las 12:00 hasta las 18:00, y obviar el ejercicio físico en esas horas. La conservación de los alimentos es fundamental, manteniendo la cadena de frío.

Alivio térmico durante el fin de semana

Durante el fin de semana se espera un alivio térmico, después de las temperaturas de récord que se registraron el viernes. En la parte occidental de Andalucía se concentrarán los episodios de calor más intensos, con máximas que superarán los 40 grados. Las mínimas rondarán los 20 grados. En la jornada del domingo bajarán más los termómetros. El proyecto ProMeteo monitoriza a diario el tiempo en Sevilla e insiste en la conveniencia de extremar las medidas de protección con la nueva ola de calor, la más duradera de las ocurridas en la capital hispalense durante 2023 y que afecta además a otras partes de España.