Muere una mujer tras salirse de la carretera en Almonaster (Huelva)

Una mujer de 56 años ha fallecido este jueves tras salirse de la vía el vehículo con el que circulaba por la N-435, a la altura del término municipal de Almonaster la Real (Huelva), según han informado a EFE desde el servicio Emergencias 112 de Andalucía.

Los hechos han tenido lugar alrededor de las 8.50 horas de este jueves cuando varias llamadas al 112 alertaban de una salida de vía en el kilómetro 151 de la citada vía.

Se ha dado aviso a Emergencias Sanitarias 061, el Consorcio Provincial de Bomberos y a la Guardia Civil de Tráfico.

Por parte del Consorcio se han desplazado siete efectivos y cuatro vehículos de intervención y rescate de los parques de Jabugo y Aracena que han tenido que proceder a la excarcelación de la víctima que, como consecuencia del siniestro, había quedado atrapada.

El 061 ha movilizado un helicóptero si bien finalmente no ha sido necesario su uso al no haber podido hacer nada por salvar la vida a la mujer.