Dos detenidos por el homicidio de la mujer que fue hallada en una caravana en Motril

La Policía Nacional ha detenido en Motril (Granada) a un hombre de 65 años como presunto autor material del homicidio de la mujer de 47 años que fue hallada muerta junto a una caravana en un paraje de la localidad costera en julio del año pasado.

Los agentes han detenido a una segunda persona, otro hombre de 52 años, como presunto autor de un delito de encubrimiento. Se trata de la expareja sentimental de la fallecida.

Las detenciones se produjeron el pasado lunes, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales, y ambos han pasado ya a disposición judicial.

Los hechos se remontan al mes de julio del año pasado, cuando una mujer fue encontrada muerta con contusiones y signos de una muerte violencia junto a una caravana en un paraje de Motril.

Desde la Asociación La Volaera de Granada lamentaron la muerte de la mujer, natural de Madrid, afirmando que sufría "una situación crónica de maltrato" y que contaban con diversos audios y mensajes de whatsapp que retrataban estas circunstancias, los cuales entregaron a la Policía.

A raíz de ello se detuvo a la pareja de la fallecida, que fue condenado por maltrato habitual hacia la víctima en el pasado. Una exhaustiva investigación policial llevada a cabo por agentes de la comisaría de Policía Nacional en Motril ha concluido con la detención de estos dos varones.

