Detenido tras estrangular a su pareja, de 25 años, en Campillos

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 28 años acusado de estrangular a su pareja, una mujer de 25 años, en el domicilio que compartían en Campillos (Málaga), han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

Según las fuentes, el hombre ha acudido a las dependencias de la Guardia Civil en Martos (Jaén) en torno a las 13:00 horas para confesar que podía haber matado a su pareja esta misma mañana.

La Guardia Civil se ha trasladado a la dirección de Campillos aportada por el hombre y ha comprobado que la mujer estaba muerta con signos de estrangulamiento y lo ha detenido.

El presunto asesino ha relatado en el cuartel de Martos que no sabía si había matado a su pareja, pero que en cualquier caso la había intentado estrangular.

Las fuentes consultadas ha precisado que ambos han estado el sistema VioGén, como víctima ella y agresor él, con anteriores parejas, pero ahora sus expedientes estaban inactivos. En la actualidad no figuraban antecedentes de violencia machista entre ellos.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 39 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.334 desde 2003.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.