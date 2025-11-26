Los policías advierten de "barrios desprotegidos" en Sevilla tras el conflicto laboral con el alcalde

La sección sindical de CSIF en la Policía Local de Sevilla ha valorado el rechazo del Plan de Navidad presentado por el Gobierno municipal en el Pleno extraordinario celebrado este miércoles. El sindicato ha pedido al alcalde, José Luis Sanz, "un poco de sentido común y que anteponga la seguridad de los sevillanos".

En una nota remitida por el sindicato, el delegado de CSIF Santiago Raposo ha señalado que los actuales ciclos de trabajo dividen a la plantilla de la policía local en cuatro grupos, por lo que este fin de semana "trabajaría el grupo que le toca, por calendario laboral, pero es totalmente insuficiente".

En esta línea, ha indicado que el sábado, "a priori", se pedirán voluntarios. "Como no hay dinero para pagar a esos voluntarios, pues llevamos tres fines de semana en los que los policías han dicho que no hacen más horas extra, porque no hay dinero", ha afirmado.

Precisamente de cara al alumbrado navideño del sábado, Raposo ha señalado un "incidente grave" ocurrido hace dos años debido "a la afluencia de público y la falta de personal". "No está poniendo coto a los eventos y la plantilla de la policía local es la que es y no se puede estirar más; demasiado está haciendo", ha asegurado.

En paralelo, CSIF ha destacado que "siguen abiertos" al diálogo para alcanzar "un plan continuado". Asimismo, ha señalado el "caos organizativo" ante el alto nivel de eventos, lo que obliga a trasladar medios de los barrios a cubrir dichos actos. "El alcalde lo que pretende es que los días entre semana se cubran los eventos, que es lo que él vende, pero los Barrios se quedan desprotegidos de Policía Local", ha afirmado.

Sobre los pagos pendientes a la Policía Local, ha subrayado "la voluntad demostrada hace años por los agentes". Aunque advierte que "aún queda por cobrar" los servicios prestados con motivo de la Cumbre de la ONU y la final de la UEFA 2022.

CSIF ha sido uno de los convocantes de la manifestación que ha tenido lugar frente al Ayuntamiento durante el Pleno extraordinario. En dicho Pleno se ha aprobado el abono de horas extras con el voto de calidad del alcalde, pero se ha rechazado el Plan de Navidad presentado por el Gobierno municipal. Tras este punto, un grupo de agentes ha protagonizado una protesta contra la "gestión" del equipo de Gobierno en el Salón de Plenos, finalmente han sido desalojados.