IU y PP presentan una moción de censura contra el PSOE en Pinos Puente (Granada)

Los dos concejales de IU en el Ayuntamiento de Pinos Puente (Granada) han roto el acuerdo de gobierno con el PSOE para presentar una moción de censura con los dos ediles del PP y los tres de Unión Independientes del Municipio de Pinos Puente (UIMPP) contra el actual alcalde, Enrique Medina.

Según han informado a EFE fuentes de los partidos implicados en la moción de censura, el acuerdo entre independientes, IU y PP rompe el pacto de gobierno por el que el socialista Enrique Medina alcanzó la alcaldía tras las últimas elecciones municipales.

En los comicios de 2023, el PSOE obtuvo cinco de los trece representantes frente a los dos concejales de IU, los dos del PP, los tres que obtuvo UIMPP y el representante de Vox.

Enrique Medina alcanzó un pacto de gobierno con IU por el que nombró primer teniente de alcalde a Iván Fernández, que intentará ocupar ese cargo con esta moción de censura.

Fuentes de IU han explicado a EFE que el acuerdo para la moción con el PP no cuenta con el visto bueno de la dirección provincial que, con la regional, estudia las medidas a tomar contra los dos militantes que la suscriben.