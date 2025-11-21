Grupo Disber refuerza su liderazgo con más de 80.000 metros cuadrados de instalaciones logísticas

Grupo Disber, empresa valenciana especializada en la elaboración y distribución de cestas y lotes de Navidad, cumple más de cuatro décadas de actividad en un sector en el que se ha consolidado como uno de los principales referentes a nivel nacional. Bajo el lema "El arte de regalar", la compañía destaca este año la evolución de su catálogo y el peso creciente de la innovación en su cadena de producción.

Según explican desde la entidad, sus procesos productivos aúnan al mismo tiempo "artesanía tradicional y tecnología de vanguardia" para atender una demanda que supera ya "el millón de regalos" anuales. La empresa vincula esta trayectoria a "la importancia del detalle, la presentación y la selección de productos" en un mercado altamente estacional.

En materia operativa, Grupo Disber insiste en que "la calidad es un elemento central" en su funcionamiento. La compañía aplica tecnología RFID para el control y trazabilidad de cada lote, lo que garantiza una verificación completa del proceso, desde la elaboración hasta la entrega. Además, cuenta con un sistema de gestión certificado bajo la norma ISO 9001:2015, que avala sus estándares de eficiencia y mejora continua.

Su infraestructura cuenta ya con 35 líneas de producción, más de 500 trabajadores, un volumen de ensamblaje de hasta 30.000 cestas diarias y una red logística compuesta por 30 muelles de carga y unos 150 distribuidores que operan en toda España. A todo ello se suman 80.000 metros de instalaciones, un espacio que permite articular una logística de gran alcance para grandes y pequeñas empresas y que sostiene la capacidad operativa del grupo en los picos de demanda propios de la campaña navideña.

Soluciones para todo tipo de consumidores

El catálogo de la compañía se organiza en tres grandes familias que buscan dar respuesta a diferentes perfiles de consumidores y empresas. La primera de ellas, "Tradición", reúne cestas y lotes que mantienen el "espíritu clásico" de la Navidad. Se trata de cestas, baúles, estuches y jamoneros elaborados con productos de primeras marcas, presentados con ilustraciones navideñas exclusivas "que transmiten calidez y elegancia", indican desde Grupo Disber.

Una cesta de Navidad de Grupo Disber La Razón

La segunda línea, "Exquisitez", se dirige a quienes buscan una propuesta "más selecta". En este caso, cada lote se compone de una selección cuidada de productos de calidad, con combinaciones que buscan ofrecer una experiencia gastronómica equilibrada y coherente. La presentación, más sobria, acompaña la idea de un obsequio pensado para paladares exigentes.

Por último, la gama "Exclusividad" constituye la oferta más distintiva de Grupo Disber. Bajo el sello de Vegamar Bodegas, reúne vinos con denominación de origen, productos gourmet de autor y presentaciones únicas que "convierten cada obsequio en una pieza de colección".

La compañía ofrece lotes de todo tipo La Razón

Con estas tres líneas, Grupo Disber refuerza su posición en un mercado que concentra gran parte de su actividad en los meses previos a la Navidad, donde la capacidad de producción, la logística y la presentación final son determinantes. La empresa sostiene que su objetivo continúa siendo ofrecer propuestas que, además de cumplir con las expectativas de calidad, respondan a las nuevas tendencias de consumo y "mantengan vivo el significado tradicional" del acto de regalar.