Guerra carga de nuevo contra Yolanda Díaz, ahora por la reducción de la jornada laboral : "No sé si ha leído algo"

El exvicepresidente del Gobierno e histórico dirigente del PSOE Alfonso Guerra ha señalado este jueves que él apoya una reducción del horario de trabajo que desembocara en una semana laboral de cuatro días, pero ha rechazado considerarse "seguidor" de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que defiende posicionamientos en esa línea, y al respecto de la también vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones ha comentado que no sabe "si ha leído algo" alguna vez.

El que fuera también vicesecretario general del PSOE se ha pronunciado así en una entrevista en Canal Sur Radio, en la que ha comentado que en el Congreso del Partido Socialista Francés se llegó a votar hace unos años una enmienda para apostar por una semana laboral de 32 horas que en aquel momento bautizaron como 'enmienda Alfonso Guerra', porque iba en línea con su pensamiento, pero que finalmente no resultó aprobada.

Al hilo, le han preguntado si en eso está entonces "de acuerdo con Yolanda Díaz", y ha respondido que "yo con ella no". "En todo caso, ella conmigo, con cinco años de atraso", ha añadido Alfonso Guerra antes de oponerse a que se le pueda poner de "seguidor de la señora", en alusión a la líder de Sumar.

El acuerdo para un gobierno de coalición que el PSOE y Sumar suscribieron el pasado martes recoge el compromiso de reducir "la jornada laboral máxima legal sin reducción salarial para establecerla en 37 horas y media semanales", si bien aclara que "su aplicación se producirá de forma progresiva reduciéndose hasta las 38,5 horas en 2024 y culminándose en 2025".

Alfonso Guerra ha remarcado que lleva proponiendo "hace mucho tiempo" esa idea de una semana laboral de cuatro días, "hace muchos años", y ha comentado que "todos estos no se enteran de nada". "Llegan tarde a todo", ha añadido.

Finalmente, a la pregunta de si cree que "puede que Yolanda Díaz lo haya leído" a él, Alfonso Guerra ha respondido que no lo sabe. "No lo sé. No sé si ha leído, si ha leído algo", ha remachado el veterano referente socialista.