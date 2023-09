Alfonso Guerra carga contra "El Otro" (Sánchez): "No habrá elecciones porque se acepta todo lo que pide Puigdemont"

El exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra no se prediga por las televisiones, así lo aclara él. Lo considera algo efímero, donde uno no puede explicarse bien. Aún así y pese a sus mínimas apariciones públicas, en los últimos días ha sido uno de los protagonistas de la crónica política. "Yo no me gusto mucho a mí mismo, en ningún aspecto", ha admitido el histórico dirigente socialista al comienzo de su entrevista en Espejo Público, donde además ha cargado duramente contra el secretario general de los socialistas, a partir de ahora "El Otro".

"Las crisis políticas no tienen por qué derivar en una causa jurídica, pero si se comete un delito sí. Por qué van a tener impunidad los políticos", se cuestionaba Guerra. También ha acusado a Sánchez de "mentir" en una campaña electoral donde dijo que no habría indultos y luego sí los hubo: "¿Como se llama a eso? Es una incoherencia total".

Crítico con las cesiones del PSOE a los independentistas en pro de una investidura de Pedro Sánchez, Guerra muestra su rechazo frontal a la idea de una amnistía. Rechaza las palabras del secretario general de los socialistas, que ayer mismo defendía que lo ocurrido el 1-O jamás debería haber llegado a los tribunales, y asegura que si bien una causa política no debe judicializarse, en este caso estamos hablando de un delito. Además, pone en tela de juicio el proceso que se está llevando para negociar la polémica amnistía "Si el PSOE tiene que hacer una coalición, debe pasar por el Comité Federal, Una amnistía también debería".

Sin embargo, al igual que hicieran otros históricos del socialismo, Guerra parece tener claro que no habrá repetición electoral si la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fracasa. "No habrá nuevas elecciones porque se acepta todo lo que pide Puigdemont", ha matizado.

También ha tenido palabras para Yolanda Díaz, a la que ha criticado por ir de peluquería en peluquería (ante la reprimenda de Susanna Griso por ese comentario) y ha vuelto a calificar su entrevista con el líder independentista Carles Puigdemont de "infamia". "Quien representa al Gobierno no puede ir a ver a un prófugo, que dedica su estancia en Europa a provocar el descrédito de España", ha aseverado.

Pese a quienes le acusan de desleal, el exdirigente socialista, que denomina a Sánchez como "El Otro", dice haber sido leal a su partido pero, a veces, le han dejado "colgado" al cambiar de posición. En cualquier caso, asegura que nunca votará a la derecha: "Yo he mamado el socialismo desde muy pequeño".

En este punto, y ante el bloqueo de instituciones como el Consejo del Poder Judicial, el exvicepresidente socialista asegura que "los dos grandes partidos tienen que darse cuenta de que no se puede seguir dependiendo de los nacionalistas".