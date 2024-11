Un halo de esperanza desde Bruselas para el campo pese a la vicepresidenta Ribera

Los agricultores y ganaderos andaluces tienen motivos para la preocupación ante la situación geopolítica mundial, marcada por los conflictos bélicos y ahora por la amenaza de más aranceles a sus producciones con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, pero al mismo tiempo atisban un halo de esperanza desde Bruselas. La configuración de la nueva Comisión Europea hace prever un cambio en la políticas agrarias, condicionado, eso sí, por la confirmación de la vicepresidencia de Teresa Ribera, que ha dejado una huella muy negativa en el sector durante su etapa en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Jaime Martínez-Conradi, director general de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, se mostraba ayer optimista recién llegado de la capital europea. «Nos llevamos una buena impresión del encuentro en Bruselas. Vienen nuevos aires para la agricultura, hasta ahora denostada, y parece que la van a tener más en cuenta». El sector agrario ha venido defendiendo una triple sostenibilidad «medioambiental, económica y social», pero la Comisión Europea ha priorizado la primera. «Bruselas lo está entendiendo», afirmó aliviado tras tener la oportunidad de conversar con los nuevos europarlamentarios in situ. Las políticas de agua, el reparto de ayudas, los aranceles, las importaciones de terceros países, la aplicación de materias activas... son muchos los temas de discusión, ahora con la esperanza de cambio. «El Ministerio para la Transición Ecológica no ha tratado bien a los agricultores y ganaderos en España. Teresa Ribera va a tener una amplia cartera en Bruselas pero lo que hemos testado es que los nuevos comisarios de Agricultura, Medio Ambiente o Comercio están dispuestos a hacer valer su posición y no a depender de una vicepresidencia. La idea desde el punto de vista de la agricultura y la ganadería es distinta a la que había antes. ¿Esto significa que se va a romper con lo anterior? Entiendo que no, pero al menos se va a frenar ese ímpetu de Bruselas de seguir controlando medioambientalmente la agricultura y la ganadería», resumió.

En el contexto de un desayuno informativo con la prensa donde se abordaron con amplitud los «desafíos del sector del olivar» –la producción estrella del campo andaluz–, Martínez-Conradi admitió que aunque las tractoradas que se repitieron en media Europa hace unos meses en señal de protesta fueron efectivas ya se han «diluido como un azucarillo». «Ese esfuerzo que hicimos Bruselas lo tuvo en cuenta, pero Europa es tremendamente práctica y la corriente ahora desde un punto de vista aperturista es otra y eso significa que hay que abordar mercados y potenciar lo que tenemos conviviendo con las importaciones. Nuestra percepción es positiva», resumió.

A modo de conclusión, recordó que ya se está empezando a gestar el nuevo marco de la PAC –el actual ha castigado especialmente a Andalucía con pérdidas millonarias– y «sentimos que los que están ahora al frente son agricultores o hijo de agricultores y esperamos que se traduzca en políticas menos agresivas, porque han sido tremendamente exigentes».

En la misma línea se expresó Ricardo Serra, presidente de Asaja-Andalucía: «Tenemos aún poca información, pero a estas alturas se puede decir ya que el rumbo que llevábamos era equivocado. Esperamos que la nueva Comisión marque otra manera de proceder. Su labor pasada ha sido un fracaso, por cada vez hay más abandono de las zonas rurales. Si se hiciera una encuesta, los agricultores españoles, y en particular los andaluces, no está contentos con el rumbo de la PAC. Hace falta más peso, más presupuesto, más claridad de ideas, objetivos más competitivos y profesionales... Han estado primando criterios medioambientalistas muchas veces equivocados, frente a la realidad del campo».

A su juicio, «en Bruselas existe el convencimiento general de que no se iba por el buen camino», lo que ya conlleva «replantear muchos objetivos de la Agenda 2030» que parecían inamovibles. La conclusión de Serra es similar: «Muchas teorías maximalistas sobre medioambientalismo chocan de frente con la realidad agraria y eso esperamos que tenga alguna repercusión en la futura política agraria», que necesita «mirar más hacia la productividad de la agricultura frente a otros sistemas».

Ello no quita que exista recelo en Asaja respecto al nombramiento de Teresa Ribera. «La aprobación de su vicepresidencia, con más poder del que quisiéramos, no es precisamente una buena noticia. Y el hecho de que hayan nombrado a un comisario de Agricultura de un país pequeño (el luxemburgués Christophe Hansen) tampoco llama al entusiasmo, pero estaremos en esa guerra», concluyó Serra.