Los hospitales andaluces se preparan para el pico de gripe

Lo peor de la epidemia de gripe todavía está por llegar, aunque ya se está observando un aumento rápido de pacientes en las urgencias y de ingresos hospitalarios, advierte el doctor David Moreno, director del Plan de Vacunaciones del SAS. Según las previsiones que maneja, el pico de contagios llegará en dos semanas, «a primeros de febrero», una epidemia tardía con respecto al año pasado, cuyo punto más alto se registró una semana antes.En el resto de cuestiones, Moreno apunta que la gripe este año sigue el patrón habitual tras el Covid: «Durante la pandemia, la gripe empezaba ya en Navidad y ahora vemos que se intensifica tras las fiestas». El único aspecto diferencial con respecto a la epidemia del año pasado, añade, es que se está produciendo un repunte del subtipo B del virus. «Lo que se suele ver es un pico del A en enero y luego un pico del B en febrero, pero este año está muy igualado», apunta el responsable del Plan de Vacunaciones, que aclara, no obstante, que el nivel de virulencia es el mismo.

Según el último informe de la Consejería de Sanidad, la incidencia de infecciones respiratorias agudas es de 309 casos por cada 100.000 habitantes, muy inferior a la del año pasado por estas fechas, cando superaba los 400 puntos. La consejera de Salud, Rocío Hernández, informó ayer en rueda de prensa que el 20% de los casos notificados corresponden a la gripe, el 27% al Virus Respiratorio Sincital (VRS) y el 2,5% al Covid. De todos ellos, tan solo el 10% acaba en hospitalización.

Sin embargo, hay que tener en cuenta las diferencias en las tasas de hospitalización por virus respiratorios ateniendo al tramo de edad. Si la media está actualmente en 10,3 casos por cada 100.000 habitantes, en lactantes menores de un año la incidencia se dispara hasta los 103,7, seguidos de los mayores de 80 (77,3).

«Los niños son un grupo muy vunerable, ingresan por virus repsiratorios tanto o más que las personas mayores», incide David Moreno, quien lamenta que «todavía queda muchos camino que recorrer en el tema de la vacunación». Las coberturas vacunales de gripe en niños está aumentando, sobre todo por la decisión tomada este año de llevar la vacunación a los colegios en los cursos de primero y segundo de Primaria. En estos tramos de edad la cobertura ha ascendido hasta el 64%, aunque la media está en el 57%. «Eso quiere decir que todavía hay un 46% de niños que no se han vacunado y eso es por desconocimiento de los padres, no se sabe que la gripe provoca más muertes en niños que, por ejemplo, la meningitis», sostiene el director del Plan de Vacunación. Por ello, Moreno invita a aquellos padres que todavía no lo hayan hecho a inmunizar a sus hijos contra la gripe, como lo hacen con el resto de vacunas, cuya cobertura en España supera el 95%.

El objetivo que se marca Salud es alcanzar con la gripe la misma cobertura vacunal del VRS, con tasas por encima del 93%. «Gracias a ello apenas se ven niños ingresados por bronquiolitis, cuando hace unos años las plantas en invierno estaban llenas», subraya el doctor, quien incide en que lo mismo pasaría si se aumentasen las coberturas vacunales de gripe en niños. También lamenta que «son mejorables entre los grupos de más edad: en los mayores de 80 años llega al 70%, pero a partir de los 65 años desciende al 58%.

Respecto al Covid, Moreno informa que «apenas en invierno se ven casos» y que su tasa de hospitalización es ínfima, del 0,2 casos por cada 100.000, según el último informe de Salud. «Ahora se está acoplando a otras temperaturas, más suaves, y el año pasado hubo casos, sobre todo, en primavera y finales de verano. Esperamos que este pase lo mismo», informa el director del Plan de Vacunación del SAS.

En el caso del metaneumovirus, uno de los virus causantes del resfriado común y que está experimentando un fuerte aumento en China, Moreno aclara que «es un viejo conocido», de hecho se detectó su circulación a partir de 2001, y que «circula como otros virus respiratorios, aunque no es tan habitual como la gripe o el VRS». Por eso, insiste en llamar a la calma ante titulares alarmantes: «No hay ninguna mutación nueva, circula todos los inviernos con mayor o menor intensidad y lo que ocurre es que esta temporada lo está haciendo de forma un poco más intensa», concluye el experto del SAS.