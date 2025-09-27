Huelva refuerza la difusión del legado británico en la ciudad

La II Feria del Legado Británico, que este fin de semana tiene su punto álgido de actividades, ha tenido una acogida masiva este sábado dentro de la intención del Ayuntamiento de trabajar en la conservación, difusión y puesta en valor del patrimonio de la ciudad. La feria arrancó el pasado 22 de septiembre, y se prolonga hasta este domingo, con un programa que suma más de cuarenta actividades culturales, académicas, deportivas y de ocio.

Según ha señalado la alcaldesa, Pilar Mirando, Huelva tiene en su legado británico "una de sus principales señas de identidad", fruto de la relación histórica con la Riotinto Company y la minería que transformó la provincia, "y nos dejó muchas cosas buenas como el Barrio Reina Victoria, la Casa Colón, o el muelle de la compañía Riotinto". Por eso, se ha organizado esta cita cultural, turística y festiva que permite a onubenses y visitantes disfrutar "de una semana muy especial al tiempo que conocen y se reconocen en este valioso legado".

De forma paralela a las actividades festivas, ha tenido lugar la celebración del Seminario Internacional sobre Legado Británico, con especialistas de ámbito internacional, nacional y local en Las Cocheras del Puerto. Otra de las citas de esta edición ha sido la recuperación de la corona borbónica del Barrio Reina Victoria, así como los talleres escolares 'La hora del té… cuentos', que acercan el legado británico a los más pequeños con un enfoque didáctico y participativo, o la exposición artística 'British Legacy', de María José Ochoa, instalada en el Muelle de Riotinto y en el Barrio Obrero.

Asimismo, la alcaldesa ha puesto en valor la iniciativa 'Tea and Speaking' (Té y conversación, en inglés), en colaboración con la Escuela Oficial de Idiomas, que permite practicar inglés en un ambiente distendido, y el primer concurso de caracterización de los años 20. Este domingo, último día de la feria, volverán a celebrarse visitas guiadas, se disputará la II Milla Británica y la programación se cerrará con un gran concierto tributo a Adele en el Barrio Obrero, poniendo broche de oro a una semana dedicada a redescubrir el legado británico de Huelva a través de la cultura, la historia, el deporte, la gastronomía y la música.