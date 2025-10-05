Condenada a cinco años de cárcel por prender fuego a la vivienda de su expareja con él dentro

La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a una mujer a cinco años de prisión por causar un incendio en la puerta de entrada de la vivienda que tenía ocupada su expareja, con él y otra mujer dentro, quienes tuvieron que refugiarse en un patio interior a la espera de ser rescatados por lo bomberos.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, considera a esta mujer responsable de un delito de incendio con riesgo para la vida o la integridad física y un delito leve de lesiones -la mujer que estaba con su expareja sufrió afección por humo- .

Por el primer delito le impone la pena de cinco años de prisión y por el segundo, una multa de 180 euros.

Asimismo, debe indemnizar a la propietaria de la vivienda en la cantidad de 8.657,55 euros por los daños causados a la vivienda; a su expareja en la cantidad de 500 euros por el daño moral y a la mujer con 139,50 euros por los días que tardó en curar y 500 euros por el daño moral causado.

Se considera probado que la tarde del 19 de septiembre de 2023 la acusada prendió fuego a unos residuos situados en el exterior de la vivienda en la que residía su expareja sentimental, a sabiendas de que en ese momento estaban en el interior él y una mujer, quienes no pudieron salir a causa del denso humo y de que el fuego se encontraba en la zona de la puerta de salida, no existiendo otras salidas del inmueble.

Ambos se refugiaron en un patio interior de donde fueron rescatados por los bomberos.

Como consecuencia de estos hechos la mujer sufrió inhalación de humo, tuvo tratamiento sintomático y tardó en curar tres días de perjuicio personal básico. La vivienda sufrió daños que han sido valorados en 8657,55 euros.

El fuego destruyó el altillo, la escalera y afectó a los revestimientos interiores, que seguramente ya presentaban deterioro por antigüedad.

La vivienda pertenece a una mujer y su familia, y el perjudicado la había ocupado y fijado en ella su residencia.