Un nuevo terremoto de magnitud 4,3 registrado próximo a la Costa de Huelva

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha notificado este domingo a las 8,38 horas un terremoto de 4,3 grados de magnitud al sur del Cabo San Vicente, próximo a la costa de Huelva, y a una profundidad bajo el agua de 30 kilómetros.

Según ha detallado este organismo en su página oficial, consultada por Europa Press, las coordenadas concretas del epicentro han sido en 35.9910 de latitud y a -10.2845 de longitud.

El IGN ha compartido una serie de recomendaciones en caso de terremoto a través de su página web, como disponer de un botiquín de primeros auxilios, agua embotellada y no perecedera, un silbato, linternas de dinamo, radio con pilas y extintor.