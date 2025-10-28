Roban joyas a la Virgen de la Soledad de Aracena (Huelva)

La Hermandad Sacramental de la Soledad de Aracena ha denunciado ante la Guardia Civil el robo de una de las joyas que luce la imagen de la Virgen de la Soledad en una de las piezas de su vestimenta, concretamente una medalla que portaba en su pecho, con la imagen de la Reina de los Ángeles.

La corporación, a través de un comunicado, ha trasladado un mensaje de tranquilidad a todos los hermanos, pues se ha comprobado que la imagen "no ha sufrido ningún daño".

La hermandad ha presentado la denuncia correspondiente ante las autoridades y ya trabaja en la mejora de las medidas de seguridad para la protección de sus titulares.

Como medida preventiva, se ha procedido al cierre de la reja de la capilla, hasta que se complete la revisión de la seguridad.