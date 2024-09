La izquierda asume el cupo catalán y no habrá frente común en Andalucía

La reunión entre Pedro Sánchez y Juanma Moreno del pasado viernes, tal y como se preveía, no sirvió de nada. Y la ronda de contactos que el presidente andaluz mantendrá en el día de hoy con los líderes políticos andaluces apunta a la misma conclusión. A día de hoy, un frente común de todos los partidos en defensa de una mejora de la financiación autonómica en Andalucía no es viable si ello implica un rechazo al acuerdo bilateral alcanzado entre el Gobierno de España y la Generalitat. Tanto el PSOE como Por Andalucía –la marca de Sumar en la región– no han cuestionado este acuerdo pese a que va en contra del que avaló el Parlamento de Andalucía porque, entre otras cosas, avala el criterio de ordinalidad y consagra la relación bilateral de una comunidad autónoma con el Estado en una materia que afecta al conjunto del país.

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha avalado plenamente el acuerdo de su partido en Cataluña con ERC. Niega que esa financiación singular perjudique a Andalucía, como sí han hecho organismos como Fedea o el Observatorio Económico de Andalucía. De hecho, el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), Ángel de la Fuente, ha hablado de una pérdida de recursos económicos para la caja común de entre 6.000 y 13.000 millones de euros al año. Andalucía, al ser la comunidad autónoma más poblada, sería la más perjudicada.

La postura de Espadas se ha ido acomodando a las decisiones que ha tomado su partido en los últimos años. En un principio, defendió plenamente el acuerdo alcanzado en el Parlamento de Andalucía y que impulsó la hoy ministra María Jesús Montero cuando era consejera en la comunidad autónoma. Cuando la realidad es que cuestiones nucleares de ese pacto, como la equidad o que son los ciudadanos y no los territorios los que pagan impuestos han saltado por los aires, ha negado que eso se produzca.

Igualmente, el PSOE andaluz defendió en noviembre de 2023 la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado para la elaboración de un dictamen sobre un nuevo sistema de financiación de las CC.AA. de régimen común –incluyendo, por tanto, a Cataluña–, inspirado en los principios y conclusiones recogidos en el acuerdo del Parlamento de Andalucía sobre financiación autonómica de marzo de 2018.

Espadas defiende ahora que «lo que hay que combinar aquí es la bilateralidad con la multilateralidad, esta es la cuestión».

Por su parte, la portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, también consideró la semana pasada que la financiación singular en Cataluña no afectará a Andalucía y defendió, como hace el PSOE, la negociación bilateral con el Estado.

Por tanto, el acuerdo en esta materia parece complicado entre el PP, el PSOE y Por Andalucía. En el caso de Adelante Andalucía también se apuesta por la bilateralidad mientras que Vox mantiene su discurso contra el estado de las autonomías.

Quedan pendiente los otros temas que Moreno trasladó a Sánchez en la reunión. En algunas de esas cuestiones, menos trascendentes pero también importantes, sí podría existir un mayor consenso. Las reuniones con los portavoces parlamentarios se desarrollarán en el Palacio de San Telmo de Sevilla hoy a partir de las 9:30 horas de menor a mayor representación parlamentaria.