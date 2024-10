La Audiencia Provincial de Jaén acoge desde este lunes el juicio con jurado contra un hombre para el que el Ministerio Público pide 25 años de prisión por el delito de asesinato de una mujer con la que mantenía una relación sentimental, hechos ocurridos en febrero de 2021 en Linares (Jaén).

El acusado, de 57 años, se declaró autor confeso de este crimen que, según el relato de la Fiscalía, se produjo de una manera “salvaje”, por lo que añade a la calificación de asesinato las agravantes de alevosía, ensañamiento y agravante de género.

El acusado y la víctima, de 47 años, mantenían una relación sentimental intermitente que no contaba con la aprobación de la familia de la mujer. “A mí no me gustaba y no me equivoqué”, ha señalado una hija de la fallecida durante su declaración.

La hija, que ha testificado tras hacerlo el único acusado, ha añadido que el hombre habló en varias ocasiones con familiares de la mujer ante el rechazo mostrado por esta. “A mí me han matado con ella”, ha subrayado la hija de la fallecida, que ha agregado que se encuentra en tratamiento psicológico tras la muerte de su madre.

Por su parte, el hombre ha negado que tuviera una relación de pareja con la víctima y ha indicado que la víctima “se merecía” lo ocurrido por “echarle la magia negra”. A preguntas de su abogada ha dicho estar “muy arrepentido”. La defensa califica los hechos como homicidio al entender los atenuantes de trastorno mental, arrebato y confesión, y pide para él ocho años de prisión.

El jurado popular que deberá emitir el veredicto y decidir si califica los hechos como asesinato o como homicidio lo forman cinco hombres y cuatro mujeres.