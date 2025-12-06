Un muerto de 27 años y otro herido tras volcar una furgoneta en la A-44 a la altura de Campillo de Arenas

Un joven de 27 años de edad ha muerto y otro de 20 años ha resultado herido a última hora de este pasado viernes al volcar una furgoneta en la A-44 a su paso por la localidad jiennense de Campillo de Arenas, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota.

El accidente de tráfico se ha producido en la autovía A-44 sobre las 23,14 horas, cuando varios conductores que transitaban por la zona han alertado del vuelco de una furgoneta en una curva en el kilómetro 68 en sentido Granada. El Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, ha confirmado el fallecimiento del joven de 27 años y ha evacuado a otro ocupante herido, de 20 años, al hospital de Neurotraumatología de Jaén.

Tras el aviso de la sala coordinador, han acudido hasta el lugar efectivos de Guardia Civil, Policía Local y Bomberos para liberar a uno de los afectados que quedó atrapado bajo el vehículo.