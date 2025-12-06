Santana Linares: «Una vuelta a nacer»

Hace casi tres lustros, en febrero de 2011 se aprobó el Plan Linares Futuro y se cerró definitivamente, tras años dando tumbos, la empresa automovilística Santana Motor. En el plan estaba la esperanza de una comarca: Linares se convirtió en la ciudad con mayor tasa de paro de España, por encima del 30%. El cierre tras 55 años de historia de Santana Motor, único fabricante de coches con capital netamente español y que pertenecía a la administración andaluza desde 1995, supuso un golpe económico y moral. El porvenir de Linares, de nuevo, está en chino pero esta vez parece que para bien. Las instalaciones de la antigua Santana, conocidas por su fabricación de vehículos Land Rover, vuelven a producir coches todoterreno tras un acuerdo suscrito por Santana Motors S.L., Zhengzhou Nissan Automobile Co., Ltd. y Anhui Coronet Tech Co, que han anunciado una alianza estratégica para la producción de vehículos todoterreno. «Una vuelta a nacer», acertó a decir el socio chino tras citar también a Confucio y Lao Tse. En el acto estuvieron el director de Santana Factory, Zewen Liu, y el vicepresidente del grupo chino Baic, Li Hui, además de autoridades nacionales, autonómicas y locales. «No es el final de nada, es el comienzo del gran ensamblaje de grandes vehículos», recalcó el presidente de la Junta Juanma Moreno.

La línea de montaje de Santana Factory ya está oficialmente en marcha, produciendo dos modelos «pick-ups»: Santana 400D, con motor diésel de 190 CV de última generación, y Santana 400 PHEV, una versión híbrida enchufable con una potencia combinada de 429 CV y autonomía eléctrica de 120 kilómetros. Santana Motors ha desplegado una red comercial que llevará la marca a gran parte del país y a mercados del sur de Europa, como Andorra, Gibraltar, Portugal e Italia. A ello se une una estructura posventa de alto nivel, desarrollada junto a Grupo JPG, capaz de ofrecer soporte técnico avanzado y suministro de piezas en plazos muy reducidos. Además, Santana Motors ha anunciado un acuerdo con BAIC, uno de los mayores grupos automovilísticos de Asia, por el que se convierte en socio exclusivo para comercializar en Europa una nueva gama de todoterrenos bajo la marca Santana. Complementará la oferta de ‘pick-ups’ dos SUV de tamaño medio, un SUV compacto y dos SUV de gran tamaño. Estos modelos se introducirán progresivamente entre 2026 y 2028 y llegarán a Linares en formato SKD para su ensamblaje y finalización de producción.

Santana es una marca con un gran valor sentimental. Llegó a tener cerca de 5.000 trabajadores, economato, una escuela de aprendices y daba facilidades para comprar mobiliario o vehículos. Pasado «eldorado», entre 1969 y 1979, la factoría encadenó crisis tras crisis, hasta 1994, cuando Suzuki, que llegó a mediados de los 80, anunció su marcha. Las protestas abrieron informativos en Japón. La Junta socialista trató de reflotar la empresa y acabó con una pieza separada del «caso ERE». Linares quedó de la mano de Dios. En agosto del año pasado, en un viaje a Pekín, Juanma Moreno apeló a «conversaciones muy avanzadas». El CEO de Santana Motors, Edu Blanco, destacó que «esta alianza marca un hito fundamental para Santana Motors y representa un paso decisivo hacia el futuro. «Es el resultado de años de esfuerzo, de negociaciones, de inversión y, sobre todo, de convicción. Santana Motors y Santana Factory son hoy una realidad. La fábrica que construyó vehículos para Land Rover, Suzuki e Iveco vuelve a estar operativa y lo hace mirando hacia el futuro», subrayó. Santana, eterno retorno.