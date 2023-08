El "troleo" de las reseñas de la cárcel de Jaén: "Hay bonitas vistas"

Internet es un universo paralelo en multitud de ocasiones incontrolable. Las reseñas de Google pueden ser un buen ejemplo de ello, muy prácticas a la hora de escoger servicios pero escasamente fiables en cuanto entra en acción el factor "guasa". Así sucede con el Centro Penitenciario de Jaén, que en su búsqueda en el navegador ofrece multitud de reseñas, cada cual más hilarante, y que periódicamente se hacen virales en las redes sociales.

"Hay bonitas vistas", escribe un usuario, a lo que alguien firmando como si fuera el centro penitenciario respondió: "Gracias por la reseña. 96 millones de olivos que es lo que hay en la provincia de Jaén. Las vistas son espectaculares". Los supuestos usuarios dan cuatro de cinco estrellas a la cárcel, que cuenta con más de 170 reseñas.

"No está nada mal. La comida algo sosa pero el servicio es bueno. A veces hay ruidos como de chancleteo en las duchas de hombres pero está bien.

Por poner alguna pega quizás el no tener televisores con Netflix integrado pero que vaya, es un lujo por el precio que pagamos mi amigo "el navajas" y yo. La foto no es de mi habitación pero quería compartirla. Saludos al conserje Jhonny", señala un usuario que se identifica como Ian con fecha de hace dos meses.

Un usuario denominado Álvaro el Mago indica: "Increíble alojamiento, pasé allí 2 noches y la comida fue alucinante, no había visto nunca unos macarrones tan incorporados al plato. Lo mejor de este hotel sin duda, son las cenas con espectáculo en las que se representan obras de Aghata Cristhie. Lo único que mejoraría sería el jabón de las duchas, sería mejor poner uno dispensable. Por lo demás increíble, lo recomendaré".

"Pasé 7 años allí con el Brayan por un malentendido en un banco, cuando entré unos guardias me acompañaron a mi suite, e incluso trajeron a más gente que contaba historias muy chulas, solo para que no me sienta solo. Hay gente vigilándote en todos lados para que no te falte de nada. La comida sería mejorable pero por el precio no hay de que quejarse, aunque cuando coges la comida la cocinera te mira un poco raro. Las instalaciones muy buenas, aunque algunas personas se quedan en las esquinas haciendo bizcochos con harina que le compran a un guardia de seguridad. Todos los guardias (para que no te pase nada y te protejan) son muy majos, desde aquí un saludo a Manolo. Por los pasillos la gente a veces te mira raro, pero casi todos son muy majos, y hacen algo que todavía no he entendido, entierran hojas en un descampado y cuando termina su estancia las recogen. A mi me ha encantado y a un amigo se la recomendé y ha pillado vacaciones para 35 años", indica otro usuario.

Más allá de los cometarios jocosos de las redes, la conflictividad en las cárceles aumentó exponencialmente en 2022, hasta convertirse en el peor año en casi una década. Según los datos del Ministerio del Interior, a los que accedió LA RAZÓN, el número de agresiones sufridas por funcionarios de Instituciones Penitenciarias en cada centro dependiente de la Secretaría General desde el 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre (año natural) fue de 453, lo que arroja una media de más de un caso diario en España. Del total de las agresiones nacionales, en las prisiones andaluzas se produjeron 134 de ellas. Los penales de Algeciras, Sevilla II y Puerto III están, estadísticamente, entre los más peligrosos de España.