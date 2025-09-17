Juanma Moreno se estrena en TikTok con un guiño a Pedro Sánchez

El presidente de la Junta de Andalucía y líder del PP andaluz, Juanma Moreno, ha estrenado este miércoles, 17 de septiembre, su cuenta oficial en TikTok con un vídeo grabado en primera persona mientras recorre los pasillos del Palacio de San Telmo en Sevilla. Con esta incursión, el dirigente autonómico se suma a la estrategia de comunicación política en la red social que más crece entre el público joven, pocos días después de que La Moncloa lanzara su perfil con la participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En el primer vídeo subido a la plataforma, grabado por él mismo mientras camina por los pasillos de San Telmo, Moreno se expresa en tono de humor y promete que no va a bailar en dicha red social, "de momento", matiza, en lo que se interpreta como un guiño al reciente vídeo de La Moncloa en el que Pedro Sánchez, al ser preguntado si haría "un bailecito", respondió con un gesto ambiguo antes de que los responsables del perfil añadieran un sugerente "de momento".

El dirigente popular asegura que afronta este nuevo canal de comunicación "con la energía que dan siempre los nuevos retos" y compara el inicio de curso político con las metas que muchos ciudadanos se fijan en septiembre. "Algunas personas en septiembre se plantean muchas cosas. Yo me he propuesto abrir mi TikTok, pero, tranquilos, no voy a bailar... de momento".

Estas son las palabras exactas que pronuncia Juanma Moreno en ese primer vídeo: "Todo camino empieza con un primer paso y hoy mientras voy andando hacia mi despacho por los pasillos en San Telmo, empiezo también a caminar en esta red social" (aplausos enlatados). Prosigue señalando que algunas personas se plantean metas en septiembre -como ir al gimnasio o mejorar su nivel de inglés-, y que él se ha propuesto “abrir mi TikTok”. Entonces, añade, "pero tranquilos, no voy a bailar, de momento" antes de concluir con la frase "a partir de ahora nos vemos aquí", en alusión al canal recién inaugurado.

La entrada del presidente de la Junta en TikTok se enmarca en un clima de precampaña y pone de relieve la creciente apuesta de los líderes políticos por este tipo de formatosvirales, que buscan tanto visibilidad como conexión directa con los votantes más jóvenes.