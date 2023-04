La Junta asegura que a la UE no le intranquiliza la nueva ley de regadíos de Doñana

A la Comisión Europea no le preocupa tanto la nueva proposición de ley sobre los regadíos de Doñana, sino el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya condenó a España en 2021 por no salvaguardar el acuífero. En dicha sentencia, se reprochó al Gobierno no tener en cuenta la afectación que provoca el turismo de Matalascañas y los pozos ilegales sobre el humedal.

Esta es la versión que ha trasladado la Junta, tras haberse reunido el portavoz del Gobierno de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, con el comisario Sinkevicus esta mañana en Bruselas. El también consejero de Medioambiente ha explicado a los medios congregados que "el 80% del tiempo del encuentro" se ha dedicado a esta sentencia. "El comisario me ha mostrado su preocupación por el cumplimiento de este texto, una preocupación que nosotros compartimos", ha afirmado Fernández-Pacheco, pese "a que solo el 10% corresponde a competencias de la Junta" ."Nosotros, en lo que nos toca, estamos siendo diligentes para cumplirlo y notificarlo puntualmente al Gobierno de España y a la Unión Europea", ha apostillado.

El portavoz de la Junta ha mostrado su agradecimiento a la Comisión Europea por poder argumentarle de primera mano la proposición de ley sobre regadíos de Doñana, "una ley que viene a solucionar problemas, salvaguardando el acuífero y la biodiversidad que atesora". Además, ha aclarado que la reunión que ha mantenido con el comisario Sinkevicius fue a petición del Gobierno andaluz y que no fue ningún requerimiento desde Europa.

En este sentido, ha criticado que el Gobierno de España no se haya reunido con el Ejecutivo andaluz, pese a que "desde el mes de noviembre venimos solicitando reuniones con el secretario de Estado de Medioambiente y con la vicepresidenta Teresa Ribera". "Jamás han querido sentarse con nosotros para, desde un punto de vista técnico y riguroso, poder abordar no solo esta proposición de ley, sino también todo lo que concierne a Doñana", ha reprochado Fernández-Pacheco.

El consejero portavoz ha explicado que le ha trasladado al comisario que la nueva ley de regadíos de Doñana, que está todavía en trámite parlamentario, "en absoluto perjudica al acuífero": "Estamos hablando de aguas que vendrían siempre de superficie y a través de un trasvase que el propio Gobierno se comprometió por ley en 2018 y cuyas infraestructuras ni siquiera han comenzado". Se refiere al trasvase de la cuenca Odiel-Piedras a Condado-Doñana , que se aprobó hace ya cinco años, y a la construcción de la presa de Alcolea, una obra clave para dotar de agua al acuífero.

Fernández-Pacheco ha explicado que en el encuentro con el comisario "le he explicado la importancia de las infraestructuras para hacer frente al principal problema que tiene Andalucía, que es la sequía. Andalucía es especialmente vulnerable al cambio climático y a la falta de lluvias que afecta, no solo a los espacios protegidos, si no a muchos sectores de la economía. Por eso la Junta está siendo hiperactiva poniendo en marcha medidas", ha incidido el consejero. A este respecto, ha recordado que la Junta va a aprobar mañana el tercer decreto de sequía con una inversión de 160 millones de euros.

Según el portavoz del Gobierno Andaluz, el encuentro ha servido para aclarar a la Comisión Europea que la nueva ley de regadíos de Doñana "no amnistía a los infractores" y que , de hecho, "desde que Juanma Moreno es presidente los procedimientos sancionadores se han multiplicado por cuatro".

"El comisario se ha comprometido a evaluar los argumentos y a colaborar para el cumplimiento de las directivas que rigen en Doñana, porque la conservación de Doñana es una obligación política y moral", ha concluido el consejero.