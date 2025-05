Málaga participa en un proyecto para adaptar la ciudad mediterránea al cambio climático

Málaga está participando en un proyecto europeo que desarrolla un conjunto de herramientas y un marco general de apoyo a la toma de decisiones para ayudar a las ciudades a planificar y aplicar medidas de adaptación al cambio climático para hacer ciudades más resilientes.

La iniciativa, denominada en inglés 'Towards Climate Resilient Mediterranean Cities' (ReMED), prevé la creación de una herramienta web de fácil uso, la Plataforma ReMED, en las que se ofrecerán medidas eficaces que mejoren la resiliencia de las ciudades, ha informado este sábado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

Además de Málaga, los socios son Gozo (Malta), Genova (Italia), Fyli (Grecia), Crikvenica (Croacia), la Universidad de Malta como líder del proyecto, Fundación CIEDES, iiSBE (International initiative for a Sustainable Built Environment Italia R&D) y NOA (Management Unit of Special Account for Research National Observatory of Athens).

Este proyecto se suma a otras iniciativas impulsadas a nivel comunitario en las que participa Málaga en su compromiso de aumentar la resiliencia de la ciudad frente al cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Málaga también ha sido seleccionada para participar en el programa europeo de investigación e innovación Horizonte Europa de la Unión Europea 'Pathways2Resilience', cuyo objetivo es aumentar la resiliencia de un centenar de ciudades, regiones y comunidades europeas frente al cambio climático