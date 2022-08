C. Tangana, Franz Ferdinand y Suede se suman al Andalucía Big Festival tras la cancelación de Rage Against the Machine

El Andalucía Big Festival, que se celebrará en Málaga del 8 al 10 de septiembre, suma a su cartel a C. Tangana, Franz Ferdinand y Suede tras la cancelación de Rage Against the Machine (RATM) debido a un problema de salud que los llevó a anular toda su gira europea.

La organización ha informado de nuevas incorporaciones como la de C. Tangana, que fusiona estilos como el trap, el latin pop y el nuevo flamenco; Franz Ferdinand, procedente de Londres y con sus conocidos temas “Ulysses”, “No You Girls” o “Take Me Out”, y el grupo de rock alternativo británico Suede, formado en 1989.

A partir de este lunes se abre el proceso de devolución en todas las empresas oficiales vendedoras de entradas para todos los que lo soliciten y se podrá hacer hasta las 15:45 horas del 8 de septiembre.