Ni Madrid, ni Barcelona, la calle donde más caras son las viviendas están en este municipio

La calle más cara de España para comprar vivienda está en Benahavís, en la Costa del Sol de Málaga, y abarca toda la urbanización Coto Zagaleta, donde los propietarios piden una media de 12,3 millones de euros por sus lujosas viviendas, según un estudio del portal inmobiliario Idealista.

La provincia de Málaga, y en concreto los municipios de Benahavís y Marbella, concentran seis de las diez calles más exclusivas del país para adquirir una vivienda, en un listado que comparten con otras tres calles de Baleares y una de Barcelona.

En la carretera A-397 de Benahavís sus propietarios piden una media de casi 8,6 millones de euros; en Calle Vivaldi de Marbella, casi 7,7 millones; en Calle Albinoni de Marbella, 7,6 millones; y en la Urbanización Cascada de Camoján, casi 6,9 millones.

El listado de las diez calles más caras lo completa, en segundo lugar, la Avenida Supermaresme, de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona); Camí des Salinar y Carrer Congre, en Andratx (Baleares); y Calle Binicaubell, en Palma (Baleares).