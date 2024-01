El cementerio protestante más antiguo de España está en Málaga y también es un reclamo turístico

El Cementerio Inglés de Málaga es "el más antiguo de la península (1831)". Se trata de "un jardín histórico y artístico fundamental para recorrer y conocer los siglos XIX y XX de una Málaga cosmopolita, abierta a todo el mundo", reseña la Fundación Cementerio Inglés de Málaga. El encalve pertenece a la Asociación de Cementerios Significativos de Europa y en él reposan los restos de personalidades como Jorge Guillén, Gerald Brenan, Gamel Woolsey, Robert Boyd, el dramaturgo Miguel Romero Esteo o el escritor finlandés Aarne Haapokoski.

Según la web del camposanto, "hasta la creación de este cementerio en 1831, la muerte de un protestante en España suponía un problema muy serio puesto que no existía un marco legal para tal eventualidad". Los cementerios estaban santificados a la fe católica y "en España no se podían enterrar los cadáveres de todos los que no profesaran dicha religión". "En Málaga, en particular, para realizar enterramientos no católicos las autoridades locales solo permitían llevar los cadáveres a la playa de noche a la luz de las antorchas para ser enterrados de pie en la arena dejándolos a la merced de las olas y los perros", señala la web del Cementerio Inglés.

William Mark había sido testigo de estos entierros y cuando "fue nombrado cónsul británico en 1824 puso toda su dedicación en buscar un terreno que sirviese de cementerio para que los miembros de su comunidad pudieran recibir un enterramiento digno". En 1829 las autoridades malagueñas le cedieron un terreno despoblado en las afueras de la ciudad cerca de la carretera de Almería y "el cementerio inglés se hizo realidad, constituyéndose así como el Cementerio protestante más antiguo de la España peninsular".

El registro de enterramientos recoge que la primera persona que fue inhumada en el nuevo cementerio fue un Mr. George Stephens, propietario del bergantín “Cicero”, que se ahogó accidentalmente en el puerto de Málaga en Enero de 1831. Eese mismo año se levantó un muro y la primera persona en ser enterrada intramuros fue Robert Boyd, fusilado en Málaga por su participación en la insurrección fracasada de los liberales en diciembre de 1831 junto con el general Torrijos, recoge la web del enclave.

Con el tiempo, el Cementerio Inglés se ha convertido en uno de los atractivos de Málaga. La delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Gemma del Corral, anunció en Fitur que la Junta de Andalucía apoyará con su patrocinio al Cementerio Inglés de Málaga, con el objetivo de potenciar este enclave como destino turístico y cultural.

Gemma de Corral presentó en el marco de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) la iniciativa ‘Málaga Eterna’, con la que se van a poner en marcha “proyectos que representen la memoria colectiva de la ciudad” y que al mismo tiempo puedan ser ejemplo de que “el recuerdo también puede ser eterno”.

“Para representar la Málaga Eterna tenemos dos proyectos que vienen cogidos de la mano y que se van a desarrollar por la Fundación del Cementerio Inglés y por el Consejo Regulador de la DOP Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga”, explicó.

La Consejería de Turismo va a apoyar la celebración de la segunda edición de ‘Las Noches del Inglés’, potenciando la oferta cultural y turística con nuevas actividades nocturnas en el Cementerio Inglés, un lugar del que Gemma del Corral destacó que se “se ha convertido ya en uno de los puntos de visita obligada del verano malagueño”, según informó la Junta.

"El último año ha cobrado un nuevo protagonismo y, más allá de su propia función y sin perder su esencia, se ha convertido también en un destino turístico, cultural y de ocio”, indicó la delegada.

Las Noches del Inglés vuelven el 5 de julio

La Junta de Andalucía potenciará en el camposanto nuevos proyectos, según la delegada. El próximo 5 de julio volverán Las Noches del Inglés, con una segunda edición reforzada y que incorporará novedades como una Experiencia en realidad aumentada para que el público pueda meterse lleno en el corazón de la Historia, conciertos sorpresa, proyecciones de cine mudo con música en directo o el ciclo de cortometrajes “La Vida es Corta”, además de una iluminación con miles de luces aún más espectacular.

En la primera edición, con una oferta cultural y turística muy ambiciosa, se llevaron a cabo 57 eventos, con el cartel de ‘todo vendido’ prácticamente todas las noches, lo que supuso una asistencia de 25.807 personas, de las que 8.000 eran malagueñas, mientras que el resto procedían de Andalucía y España (más de 11.000) y otras 6.710 personas eran extranjeras.

Esa primera edición ha contribuido a que el Cementerio Inglés haya pasado de tener una media de visitantes anual de 8.000 personas a llegar hasta las 45.000 en 2023, lo que supone un incremento de un 562%.

El segundo proyecto que se enmarcaría en el concepto de ‘Málaga Eterna’ es una colaboración entre el Consejo Regulador de la DOP Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga y la Fundación Cementerio Inglés, con motivo de la conmemoración en 2024 del centenario de la marca Vinos de Málaga. En el marco de ese centenario, el Cementerio Inglés acogerá parte de los eventos programados por el Consejo Regulador para celebrarlo.

En concreto, el Cementerio Inglés acogerá un ciclo llamado ‘Inmortales’, donde se rendirá un homenaje a muchas de las personas que contribuyeron a crear la marca Vinos de Málaga, rescatando sus trayectorias vitales y poniendo en valor su papel en la historia y el progreso de la ciudad.

Igualmente se estrenará el proyecto ‘Cata Tumbas’, un novedoso formato de catas singulares, que se celebrarán en el silencio de la noche para que todos los sentidos estén centrados en el vino.