Misiles y carros de combate de la OTAN, con electrónica "made in Andalucía"

Un buen número de misiles, carros de combate, aviones y barcos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) disponen de material electrónico fabricado en Andalucía por MADES, compañía ubicada en Málaga y cuya facturación se duplicó en los últimos siete años hasta situarse en 32 millones de euros. La empresa cuenta con una plantilla permanente de un centenar de trabajadores, que aumenta ante los picos de producción, y con "un plan ambicioso de crecimiento", según ha explicado en una entrevista con EFE su director general, Cristóbal Subires.

Los misiles, carros de combate, aviones y buques de la referida alianza política y militar tienen sistemas, placas o conjuntos de subensambles de electrónica producidos por MADES como los sistemas de guiado aeronáuticos. "Hay productos que no se van a probar hasta que no se lancen, pueden estar veinte años sin probarse; tienes que dar la garantía de que ese producto cuando se tenga que poner en marcha tiene que funcionar", señala Subires en referencia a equipamientos del ámbito de la Defensa. Hay otros barcos que no son de la OTAN y que también van dotados con material de esta compañía, además de otros equipamientos.

SATÉLITES DE ALTA ÓRBITA Y COMERCIALES

Además de destinar sus productos en sistemas de defensa en tierra o aviones, también los fabrican para drones y satélites comerciales o constelaciones de satélites, a lo que se suma que están entrando en satélites de alta órbita y en lanzadores de satélites. Creada en 1990, perteneció históricamente a multinacionales tecnológicas: la fundó Hughes Aircraft, en 1997 la compró Raytheon, en 2015 pasó a manos del grupo estadounidense American Industrial Acquisition Corporation (AIAC) y desde hace un año pertenece al grupo francés de aeronáutica Latecoere, con sede en Toulousse.

Aunque tienen mucho negocio dentro del grupo, funcionan como unidad de negocio independiente, con clientes en Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Holanda y España, y son suministradores de Airbus para los aviones militares de la planta de ensamble de Sevilla A400M y C-295. MADES proporciona servicios de fabricación electrónica con clientes que son diseñadores de productos a nivel mundial para mercados industriales de alta fiabilidad, defensa, aeroespaciales, automoción y médico. Además de diseño, ofrecen la industrialización de productos a clientes que tienen un diseño no industrializado y no está preparado para fabricarse con suficiente calidad, fiabilidad y eficiencia.

El ejecutivo explica que hacen "más fabricables" los diseños de sus clientes, producen y efectúan todas las pruebas funcionales y medioambientales que aseguren la fiabilidad del producto. Fue la primera compañía en establecerse en el malagueño Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) como Hughes Microelectronics, allá por 1992, cuando fabricaba microchips para identificación de mascotas, llaves de prepago y sistemas de ayuda a la conducción, incluidos los módulos de control de airbag.

Continúa hoy en el PTA, ahora rebautizado como "Málaga TechPark", y en 2022 la adquirió Latecoere, socio de los principales fabricantes internacionales de aeronaves. MADES desarrolla la posición de Latecoere en el mercado de defensa americano y el grupo francés le proporciona acceso adicional a nuevos clientes en el segmento aeroespacial.