El tiempo en Andalucía el primer fin de semana de octubre
Temperaturas veraniegas en el inicio del otoño
El tiempo veraniego seguirá este fin de semana en Andalucía, con temperaturas altas para el mes de octubre y cielos despejados o poco nubosos, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Hoy sábado ascenderán las temperaturas en el litoral mediterráneo y seguirán con pocos cambios en el resto, siendo la máxima más alta prevista de 35 grados en Sevilla.
A la provincia de Sevilla le seguirá Córdoba, con 34 grados; Huelva, con 33, y Granada y Málaga, donde se alcanzarán los 31 grados. En el resto de las provincias estarán por debajo de los 30 grados.
Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a componente oeste por la tarde, ocasionalmente moderados en el litoral.
