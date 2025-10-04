El tiempo en Andalucía el primer fin de semana de octubre

El tiempo veraniego seguirá este fin de semana en Andalucía, con temperaturas altas para el mes de octubre y cielos despejados o poco nubosos, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Hoy sábado ascenderán las temperaturas en el litoral mediterráneo y seguirán con pocos cambios en el resto, siendo la máxima más alta prevista de 35 grados en Sevilla.

A la provincia de Sevilla le seguirá Córdoba, con 34 grados; Huelva, con 33, y Granada y Málaga, donde se alcanzarán los 31 grados. En el resto de las provincias estarán por debajo de los 30 grados.

Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a componente oeste por la tarde, ocasionalmente moderados en el litoral.