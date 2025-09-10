Quevedo presenta su nueva gira en Málaga con un disco que ha traspasado récords

El artista Quevedo llegará este fin de semana a la ciudad de Málaga donde tiene previsto presentar su gira 'Buenas Noches Tour España' con la que casi ha agotado ya todas las entradas disponibles. Las citas serán este sábado y este domingo, 13 y el 14 de septiembre respectivamente, en el Palacio de los Deportes Martín Carpena.

Este nuevo espectáculo del canario prevé "una producción de primer nivel, con un despliegue visual y sonoro a la altura de las grandes estrellas internacionales", según ha informado en un comunicado su agencia de representación.

Quevedo publicó a finales del pasado mes de noviembre 'Buenas Noches', su esperado segundo álbum de estudio, un disco en el que refleja una nueva perspectiva de la vida y del mundo que lo rodea y cuyas canciones sonarán este fin de semana en Málaga.

Este disco ha tenido una gran acogida entre el público con 12,2 millones de escuchas, el récord de la plataforma de streaming Spotify en España en las primeras 24 horas. Anteriormente, este récord también estaba en manos del propio Quevedo, lo consiguió con su primer disco, 'Donde Quiero Estar".