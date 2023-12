Más gasto y pernoctaciones en el puente de diciembre en Andalucía

A pesar de que la lluvia deslució algunas jornadas, el puente de diciembre ha resultado brillante en Andalucía, con una ocupación media del 64,3%, llegando incluso al 80% en ciudades como Málaga, Sevilla y Córdoba. Las luces de Navidad, junto a la amplia oferta gastronómica y patrimonial, han sido un imán en las ciudades, sin obviar la gran afluencia que recibieron los entornos rurales en los que la oferta de naturaleza fue la protagonista.

El consejero del ramo, Arturo Bernal, hizo un balance positivo, señalando que esta ocupación es mayor que la del puente del pasado 2022, cuando fue del 52%. «Este año ha sido 12 puntos superior, a pesar de que los precios han estado altos porque cada vez se atrae un turismo de mayor calidad». El consejero aseguró que el turismo ha procedido «fundamentalmente de España», visitantes que realizan «más estancias» y que tienen una mayor capacidad de gasto en el destino, que «es lo que se está buscando desde la consejería».

No obstante, matizó que «todos los puentes no son iguales» y que son «variables» en función de su cercanía o no con los fines de semana, al tiempo que señaló que este era «complicado», ya que los días festivos coincidían en miércoles y viernes.

Cádiz fue un destino destacado, especialmente Jerez de la Frontera, donde se celebraron medio centenar de zambombas. Los hoteles de esta ciudad superaron el 90% de ocupación, una cifra que alcanzó el 72% en el resto de la provincia.

«Todo el mundo quería venir a Jerez», aseguró el presidente de Horeca, Antonio de María, quien defendió que esta alta afluencia de turistas beneficia a los sectores primarios que surten de materias primas a los bares y restaurantes que estos días han hecho «su agosto». En la parte contraria están los vecinos del centro de la ciudad, que cada Navidad conviven con el lado negativo que generan estas celebraciones y que en los últimos años «han ido a peor» debido al ruido, a la complicación de la movilidad de los residentes ante la «masificación» existente y a la insalubridad, lo que ha convertido las zambombas en una «pesadilla» para todos ellos y en un modelo «encaminado a convertirse en Magaluf». La presidenta de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico, Tamara Jiménez, lamentó la evolución que están teniendo estas fiestas tradicionales, donde se está produciendo «una terrible desvirtualización y mercantilización de las mismas, un bien de interés cultural más cercano a la comercialización que a la cultura». Por su parte, los hosteleros sevillanos hacen una lectura positiva y esperan que estos buenos datos sean la antesala de una Navidad «con mucha actividad y negocio». «Nos llevamos ese buen sabor de boca de que la ocupación hotelera, a efectos turísticos, ha estado a unos niveles bastante aceptables en toda Andalucía».

En Córdoba la ocupación rozó el 80%, fundamentalmente turistas nacionales provenientes de Madrid, Valencia y Cataluña. «Todos han podido desarrollar esas visitas sin el riesgo de colapso», apuntó el Consistorio.