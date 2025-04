La mítica banda heavy que actuará en el Icónica Santalucía Sevilla Fest

Megadeth confirma el primer concierto de su dilatada trayectoria en Sevilla el próximo 3 de julio en el marco de Icónica Santalucía Sevilla Fest, en lo que promete ser una de las noches más intensas y electrizantes de esta edición, una descarga de riffs, energía y actitud con una de las bandas más respetadas e influyentes del planeta, en la Plaza de España, uno de los escenarios más espectaculares del circuito musical europeo. Con más de 50 millones de discos vendidos y doce nominaciones a los Grammy, Megadeth es una de las bandas más influyentes de la historia del metal. Fundada por el legendario Dave Mustaine tras su paso por Metallica, Megadeth es uno de los pilares indiscutibles del thrash junto a Metallica, Slayer y Anthrax, formando parte del mítico “Big Four”.

Su presencia en el Icónica Santalucía Sevilla Fest no solo marca su debut en la capital andaluza, sino que también confirma la ambición internacional del festival por reunir a figuras de referencia mundial en un entorno patrimonial sin igual. El concierto en Sevilla forma parte de la gira de presentación de su álbum “The Sick, The Dying… And The Dead!”, el 16º trabajo de estudio de la banda, publicado en 2022. Grabado mientras Mustaine superaba una dura batalla contra el cáncer, el disco ha sido celebrado como una vuelta a las raíces, con la energía, la técnica y la rabia que caracterizan a la banda desde sus inicios.

La actual formación, con Kiko Loureiro (guitarra), Dirk Verbeuren (batería) y el regreso de James LoMenzo (bajo), ofrece un directo vibrante, milimétrico y demoledor, con un potente repertorio que hará temblar la Plaza de España. La actuación de Megadeth supone un hito y una cita imprescindible para los amantes del rock y el metal en Andalucía, y consolida a Icónica Santalucía Sevilla Fest como un festival que trasciende estilos y fronteras, reuniendo en un mismo cartel a artistas internacionales de todos los géneros y generaciones. Entradas a la venta el martes 15 de abril, a las 10 horas, en www.iconicafest.com

La nueva confirmación de Megadeth el 3 de julio amplía el cartel de Icónica Santalucía Sevilla Fest 2025 en el que ya lucen los conciertos anunciados previamente de Justin Timberlake el 30 de mayo; Rigoberta Bandini y Zahara el 31 de mayo; Chayanne el 1 de junio, Myke Towers el 4 de junio, Emilia el 6 de junio, Leiva el 7 de junio, Black Coffee el 8 de junio; Antoñito Molina el 14 de junio, Los Caños el 15 de junio; Kaleo el 16 de junio; Pet Shop Boys el 17 de junio; La Raíz, Reincidentes y O’Funk’illo el 20 de junio; Mëstiza el 21 de junio; Maná el 22 de junio; Residente y Kaze el 26 de junio; Love of Lesbian e Ivan Ferreiro el 27 de junio; Ozuna, Abraham Mateo, Henry Méndez, Mafalda Cardenal y Gynebra el 29 de junio de la mano de BIGSOUND Sevilla; Juan Amodeo el 1 de julio, Cypress HIll y Molotov el 2 de julio, Bosé el 5 de julio, Madness el 6 de julio, Jean-Michel Jarre el 8 de julio, Parov Stelar y Vitalic el 9 de julio, Carín León el 10 de julio, Gilberto Santa Rosa el 12 de julio y Kylie Minogue el 14 de julio. De esta manera Icónica Santalucía Sevilla Fest continúa configurando su calendario 2025, el año de su V Aniversario, en el que volverá a ofrecer experiencias únicas en la emblemática Plaza de España de Sevilla.

Icónica Santalucía Sevilla Fest se ha consolidado como uno de los festivales más importantes del panorama musical en España, reuniendo cada año a artistas de talla mundial en el icónico escenario de la Plaza de España de Sevilla.

Con cifras de auténtico vértigo conseguidas en solamente cuatro ediciones, Icónica Santalucía Sevilla Fest 2024 cerraba sus puertas el pasado mes de julio con una IV edición repleta de nombres iconos de las músicas de todos los tiempos, como Ricky Martin, Marc Anthony, The Prodigy, Tom Jones, Arcade Fire, Loreena Mckennitt, Keane, Carlos Vives o Maluma, entre muchos otros, y presentando unos datos de balance abrumadores, que han hecho que Icónica Santalucía Sevilla Fest haya conseguido posicionarse como una de las principales citas experienciales y musicales de España, reuniendo este 2024 a casi 214.000 personas en la Plaza de España de Sevilla, y con un impacto económico de 190 millones de euros sobre la capital hispalense, y un impacto de comunicación cifrado en 65 millones de euros, lo que ha vuelto a situar al Festival como el evento privado de mayor impacto sobre la ciudad de Sevilla, y el tercero tras sus dos fiestas principales: la Feria de Abril y la Semana Santa.