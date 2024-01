Montellano llama a la calma: "No hay riesgos"

El alcalde de Montellano, Curro Gil, ha realizado este lunes un llamamiento a la calma y ha asegurado que "no existe ningún riesgo" tras la detención, en su localidad, de un joven de 17 años de nacionalidad siria por su presunta relación con el terrorismo yihadista, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

En declaraciones a los medios, el regidor sevillano ha señalado que "no hay ningún peligro" al respecto; "de hecho, las clases en los colegios no se han suspendido, aunque hay padres que han decidido no llevar a sus hijos". En este sentido, el alcalde ha querido lanzar un "mensaje de tranquilidad" a la población, "como me ha transmitido el subdelegado del Gobierno, con quien estoy al habla desde ayer".

El alcalde no ha ofrecido más datos en relación con la intervención de la Policía Nacional porque "está bajo secreto de sumario", de modo que "solo tenemos confirmación oficial de lo ocurrido y que ha sido detenido un menor". En este sentido, el regidor se ha referido a su familia, una madre y una hermana pequeña, con quienes convivían desde hace unos años en esta localidad.

"Se trata de una familia normal que lleva unos años aquí. La madre del joven es costurera. Es un pueblo muy tranquilo y acogedor, donde todo el mundo es muy bien acogido", ha destacado el regidor. "Es cierto que hechos como éste alteran la normalidad porque, además, la intervención se desarrolló en una de las calles principales.

Según fuentes de la Policía Local, la operación comenzó sobre las 16,00 horas de la tarde de este pasado domingo, con un importante despliegue de efectivos de la Policía Nacional, incluyendo el cierre de varias calles del centro del municipio.

'LOS VECINOS ESTAMOS MUY ASUSTADOS'

"La mitad de las madres no hemos dormido esta noche porque andamos muy asustadas. Una cosa es verlo en la televisión y otra cosa es vivirlo. No sabemos si hay alguien más implicado". Así lo expresa Lola, una de las vecinas del municipio, quien afirma, en declaraciones a Europa Press, ser amiga de la madre del joven detenido. Sostiene que "la madre, a la que sacó la Policía de su vivienda, se incorporó en el pueblo desde el primer día. Es muy amable y sensata". relata que tiene un taller de costura al que intentan llevar prendas para que pueda sacar adelante a la familia. "El joven sí era conflictivo y tuvo algunos incidentes en el ámbito escolar".

En cuanto al operativo policial, "muchos de nosotros creíamos que podría tratarse de un asunto relacionado con drogas. Desde mucho antes vimos que había movimientos de agentes y muchos críos agolpados en esa zona", afirma la vecina.

Por su parte, el portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha pedido este lunes "toda la cautela del mundo" ante la detención de un menor en Sevilla por su presunta relación con el terrorismo yihadista y ha mostrado su "confianza" en la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado al ser capaces de "detectar cualquier posible indicio de radicalización allí donde se produzca".

En declaraciones a los periodistas durante una visita en Algeciras (Cádiz), Fernández-Pacheco ha señalado que la detención se ha producido en Montellano, "un municipio pequeño alejado de la gran ciudad y sin aparente conexión con ninguna red de mayor envergadura", y que "aún así ha sido detectado". "Vamos a ver qué sucede en las próximas horas, pero confianza en que tenemos un gran cuerpo de la Policía y de la Guardia Civil que hace muy bien su trabajo", ha manifestado el portavoz del Gobierno andaluz.

Respecto a la detención, ha reiterado que al ser un menor de edad "hay que ser cautos" y que hay que confiar en el trabajo que está haciendo la Policía y que va a hacer la Audiencia Nacional a partir de ahora. Cabe recordar sobre esto que la Policía Nacional ha detenido en el pueblo sevillano de Montellano a un joven de 17 años de nacionalidad siria por su presunta relación con el terrorismo yihadista, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.