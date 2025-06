Montero cierra filas con Pedro Sánchez en el Comité Regional

«De nuestras filas no puede salir señal alguna de debilidad e impotencia», recoge «El libro rojo» de Mao Tsé-Tung. A las «sanchistas» maneras, los socialistas se aferran al «Manual de Resistencia» de su líder, quien sotto voce ya tiene contestación pero no en Andalucía, teniendo en cuenta que lidera la federación la número 2 del presidente. Más allá de Susana Díaz, en la región nadie se mueve por si no sale en la foto. Montero llamó a la unidad del PSOE-A ante la «indignación»: «Concurriré a las autonómicas y ganaré». La secretaria general del PSOE de Andalucía reunió al pleno de la Comisión Ejecutiva Regional para analizar la actualidad política, marcada por la crisis abierta en el seno del PSOE federal tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha motivado la dimisión de Santos Cerdán como secretario de Organización, y a una semana de que la también vicepresidenta primera del Gobierno sea proclamada definitivamente como candidata socialista, sin rival alguno, a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas, previstas para junio de 2026.

Montero, previamente, en el Congreso de CC OO –al que no fue Sánchez– prometió «abrir puertas y ventanas» contra la corrupción. «No va a haber un rincón sin luz», dijo. Montero ya admite que pedir perdón no es suficiente y que deberán tomar más medidas. Montero alertó de que puede haber gente «desencantada de la política» pero solicitó un esfuerzo contra ello, ya que es el caldo de cultivo de los «populismos» de derecha y de extrema derecha para crecer. «La política útil sirve para mejorar la vida de la gente» y, además, «no somos lo mismo, no defendemos lo mismo y tenemos mucha tarea por delante», indicó.

Cierre de filas, por tanto, bajo el argumento de Sánchez de que está salvando a España de los propios españoles. La Ejecutiva socialista coincidió con el tercer aniversario de las elecciones andaluzas en las que el PP-A de Juanma Moreno obtuvo por primera vez en su historia la mayoría absoluta en el Parlamento de Andalucía.

Fuentes del PSOE-A explicaron a Europa Press que en esta reunión de la dirección de la federación socialista andaluza se analizó la actualidad política, marcada por las consecuencias del informe de la UCO de la Guardia Civil conocido la semana pasada en el marco del «caso Koldo». Anteriormente, Montero defendió el «compromiso» del PSOE «con la transparencia y la ejemplaridad», y apuntó que «ninguna organización puede garantizar que no haya personas que traicionen, pero sí se puede garantizar que, cuando ocurre, se les aparta de inmediato». Montero puso de relieve que Santos Cerdán –por quien puso «la mano en el fuego» durante meses y a quien entregó «todos sus votos» en el Congreso Federal celebrado en Sevilla –fue apartado de todos sus cargos y dimitió como diputado «en cuestión de horas», pese a no estar imputado, de forma que la dirección federal del PSOE actuó a partir de los indicios recogidos en el informe de la UCO de la Guardia Civil, sin esperar imputaciones judiciales.

Por otro lado, también este jueves, se abrió el plazo de recogida de avales para que María Jesús Montero pueda ser proclamada definitivamente como candidata socialista a la Junta en los próximos comicios autonómicos. Este pasado miércoles, la Comisión de Ética del PSOE-A confirmó que Montero es la única precandidata a encabezar el cartel de los socialistas andaluces en dichas elecciones para las que queda un año si Juanma Moreno mantiene la intención que ha trasladado públicamente. Entretanto, Montero sigue buscando foco y hoy está prevista su presencia en el acto de inicio de obras del tercer tramo de la línea 3 Norte del Metro de Sevilla.