Montero ve "lamentable" que la Junta pretenda echarle "la culpa" de los errores en el cribado de cáncer de mama

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha considerado este miércoles "lamentable" que el Ejecutivo de Juanma Moreno quiera echarle ahora "la culpa" de los errores en el cribado de cáncer de mama en Andalucía al pretender trasladar que el protocolo de actuación ante casos dudosos viene de su época como consejera de Salud cuando gobernaba el PSOE-A.

Montero se ha referido a este asunto de los errores en el cribado de cáncer de mama que se han producido en la sanidad pública andaluza durante la sesión de control del Congreso de los Diputados, durante las preguntas que le formularon sobre otros asuntos los diputados del PP por Málaga y Sevilla, Elías Bendodo y Juan Bravo, respectivamente.

"Protocolo Montero, fue usted la que eliminó la obligación de informar a los pacientes", ha dicho Juan Bravo a la ministra.

Acto seguido, Montero ha manifestado que hace trece años que no es consejera de Salud en la Junta, de manera que es "lamentable" que pretendan "achacarle" a ella lo que está ocurriendo con el cribado de cáncer de mama en la sanidad pública andaluza y que es "impresentable". "¿De verdad los andaluces se van a creer que el problema que han tenido ustedes se achaca a hace trece años?", ha planteado la vicepresidenta primera.

Ha añadido que lo primero que hay que hacer cuándo uno gobierna es asumir "responsabilidades, competencias y tarea, y no como está haciendo el señor Moreno Bonilla, echando la culpa primero a las mujeres, posteriormente a las asociaciones y ahora no se sabe a quién, parece que a la ministra de Hacienda", lo que es "lamentable".

Montero ha insistido en que el Gobierno del PP-A se está "cargando" el sistema sanitario público, cuando "aquí nos jugamos la vida" y esto "no es un juego", y se ha mostrado convencida de que los andaluces "toman nota" de cómo gestiona el Partido Popular en la comunidad.

Durante la pregunta que le ha formulado Elías Bendodo, Montero también se ha referido a este asunto para denunciar las "mentiras" en las que ha caído el Gobierno del PP-A, que primero dijo "que eran cuatro casos" y luego fueron 2.000 casos que "calificaron de error".

"¿De verdad, señor Bendodo, no comunicar que se tenían que hacer pruebas para descartar un cáncer de mama a 2.000 personas es un error? Se nos va la vida, señor Bendodo, se nos va la vida en cuestiones de este tipo", ha expresado la ministra.

Ha indicado que este problema con el cribado de cáncer de mama es una muestra del "colapso" al que el Gobierno andaluz del PP-A tiene sometido al sistema sanitario público y esto "no es más que la punta del iceberg".

Para Montero, los andaluces se preguntan si algo igual está "ocurriendo con el cribado del cáncer colon, con el cribado del cáncer de cervix o con el cribado del de próstata".

Según María Jesús Montero, la "vía andaluza" del presidente de la Junta consiste "en dar tres palmaditas en la espalda y que se salve el que pueda, porque el señor Moreno Bonilla no va a arreglar absolutamente nada porque no asumen ninguna responsabilidad".