Moreno considera "indigna" a Inmaculada Nieto por mentir sobre la manipulación de historiales con los cribados

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha llamado "indigna" a la portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, por "mentir" sobre la supuesta manipulación de historiales clínicos de víctimas de cáncer de mama y le ha dicho que ha perdido una "gran oportunidad" para quedar "razonablemente bien" ante la sociedad por no disculparse.

En un tenso intercambio en la sesión de control al Gobierno en la sesión plenaria de este miércoles, Moreno y Nieto se han acusado mutuamente de falta de ética en la acción política, echándose en cara los casos de corrupción que afectan al PP y a Izquierda Unida, formación que forma parte de la coalición Por Andalucía, y las mentiras que, a su juicio, ambos partidos promulgan.

Mientras que Nieto ha defendido que ella no mintió en sede parlamentaria cuando sacó las imágenes de unas mamografías que habían sido supuestamente alteradas "con el permiso expreso de la víctima" porque lo que hacía era mostrar la "desatención" que estas mujeres han sufrido por parte de la Junta, el presidente andaluz le ha reprochado que haya "sembrado dudas y calumniado a los profesionales sanitarios".

"Usted ha hecho una cacería contra los profesionales sanitarios", le ha acusado Moreno, quien ha apuntado que su grupo se ha quedado "sin argumentos" porque los tribunales "ya han hablado", tal y como pidió la portavoz en la intervención de hace alrededor de un mes.

El presidente andaluz también le ha espetado que no "representa dignamente el valor que tienen unos votantes a los que no les gustan las mentiras y lo que usted hace en esta Cámara".

Además, Moreno ha criticado que Por Andalucía, que a su juicio se desdibuja por la acción que lleva a cabo en sede parlamentaria, "forma parte del mapa de mentiras que ha construido el PSOE" y que son solo "un apéndice más de sus embustes".

Por su parte, Inmaculada Nieto ha acusado a la Junta de Andalucía de poco ética por su ley de vivienda, aprobada ayer en el Parlamento, que a su juicio modifica los umbrales económicos para dejar a muchas familias necesitadas fuera de poder acceder a vivienda de protección; pero también por el voto contrario del PP a tramitar por la vía de urgencia la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre sanidad.

Y sobre el archivo de la denuncia de Amama por parte de la Fiscalía, ha insistido Nieto en que el fiscal no ha apreciado delito, pero que ello no significa que las mujeres hayan mentido.

"Carece de ética, está tremendamente mal que ataquen a mujeres y otra vez vuelvan a atacarlas", ha concluido la portavoz de Por Andalucía.