Moreno dice que "a mayor cooperación, mejor España"

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha destacado este domingo que "a mayor cooperación, más y mejor España" y ha agradecido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por "destacar la iniciativa de Andalucía en la lucha contra los incendios forestales y la solidaridad entre comunidades autónomas".

"Allí donde haya un compatriota que lo necesite, habrá un andaluz para ayudar", ha señalado en un mensaje en redes sociales Moreno, que ha asistido al acto de apertura del curso político de los 'populares' celebrado en el municipio pontevedrés de Cerdedo-Cotobade, donde ha intervenido Feijóo.

Moreno ha incidido en que "todos somos España y Andalucía siempre ayudará a otra comunidad autónoma que lo necesite en todo lo que esté a su alcance". "Colaborar juntos nos hace mejor país y más eficaces", ha agregado en el mensaje.

También Moreno ha valorado que Andalucía "recibe con cariño el agradecimiento de Galicia por la solidaridad para combatir el fuego y ayudar a los vecinos afectados". Por último, ha pedido "máxima prudencia" en septiembre: "Es un mes muy malo en el que hay muchos incendios forestales". "Que nadie baje la guardia", ha concluido.

Por su parte, Feijóo ha reconocido la "solidaridad" entre todas las comunidades autónomas y ha incidido en que "allí donde se necesitó, estuvieron las comunidades autónomas y no hizo falta que ningún presidente le pidiera a otro los medios disponibles que tenía porque los mandaron" como, ha dicho, ha referido "el presidente Galicia en relación con Andalucía, también con Cantabria, con Madrid, con Castilla-La Mancha y con el resto de comunidades solidarias".

"Donde se ha necesitado ayuda, se ha ofrecido, sin discusiones, sin arrastrar los pies, sin que nadie tuviera que pedirla, con la naturalidad y con la rapidez de lo que es una nación", ha dicho Feijóo.

Así, Feijóo ha contrapuesto la colaboración que han establecido las comunidades autónomas durante este verano en la lucha contra los incendios que han arrasado parte del país, a la actitud del Gobierno de España y del presidente, Pedro Sánchez, "siempre de perfil".