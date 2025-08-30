Una gasolinera pone el precio del combustible a 0,13 euros provocando un atasco masivo que obligó a la policía a intervenir

Un fallo informático en una gasolinera de Alfafar, Valencia, causó una avalancha de vehículos al ofrecer gasolina a 0,13 euros/litro, un precio significativamente inferior al habitual. El error en el sistema de precios generó largas colas y congestión en las calles aledañas, lo que obligó a la intervención de la policía local para gestionar la situación.

Los empleados de la estación de servicio, al percatarse del error, se negaron a suministrar combustible a ese precio, aunque las pantallas luminosas seguían mostrando la tarifa errónea. La discrepancia entre el precio indicado y el real generó confusión entre los conductores, quienes insistían en repostar a la tarifa anunciada.

La policía local intervino para mediar entre los empleados y los clientes, y para garantizar la seguridad en la zona. Se procedió a paralizar temporalmente la actividad de la gasolinera hasta que se resolviera el problema técnico y se restablecieran los precios correctos.

Precio real

El precio de un litro de gasolina en España en 2025 varía según el tipo de combustible, la región y la gasolinera, pero según datos recientes, en agosto de 2025, la gasolina sin plomo 95 —la más utilizada— tiene un precio medio de aproximadamente 1,494 euros/litro. Esta cifra incluye el coste base del combustible, los impuestos aplicables y los márgenes de distribución y comercialización. A continuación, se presenta un desglose del precio y la proporción correspondiente a impuestos: