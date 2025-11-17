Atropella a un peatón en Sevilla y lleva su cuerpo arrastrando en los bajos del coche

Un conductor ha atropellado esta mañana a un peatón y ha llevado su cuerpo arrastrando en los bajos del coche durante varios kilómetros sin percatarse. El suceso ha tenido lugar en la calle Lumbreras, en el centro de la ciudad, y el hallazgo ha tenido lugar en la avenida San Francisco Javier.

Policía Local, Bomberos y efectivos de Emergencias Sanitarias 061 intervienen en estos momentos en la citada vía, según informa el Consistorio a través de Emergencias Sevilla.

El tráfico está cortado en San Francisco Javier sentido avenida Diego Martínez Barrios. Las líneas de Tussam están desviadas como consecuencia del siniestro vial.